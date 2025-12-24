Рейтинг@Mail.ru
Т-Инвестиции провели командное соревнование трейдеров в прямом эфире
24.12.2025
Т-Инвестиции провели командное соревнование трейдеров в прямом эфире
Т-Инвестиции провели командное соревнование трейдеров в прямом эфире
Т-Инвестиции провели "Лайв-торги" - командное соревнование трейдеров в прямом эфире, сообщает Т-Банк. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:18:00+03:00
2025-12-24T14:18:00+03:00
Т-Инвестиции провели командное соревнование трейдеров в прямом эфире

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Т-Инвестиции провели "Лайв-торги" - командное соревнование трейдеров в прямом эфире, сообщает Т-Банк.
Мероприятие состоялось в день заседания ЦБ, на котором было объявлено решение по ключевой ставке – у трейдеров была возможность отыграть новостную повестку.
"Три команды по три профессиональных трейдера торговали в терминале Т-Инвестиций, находясь в одной студии в одинаковых условиях. Каждый рисковал собственным депозитом в 1 миллион рублей, чтобы заработать больше других и выиграть главный приз. Соревнование продлилось 120 минут. Трансляцию в прямом эфире вели фронтмен шоу "Деньги не спят" Василий Олейник и известный комментатор Yuri The Professional", - говорится в сообщении.
Все три команды трейдеров показали положительную доходность. Первое место заняла команда "Ракетостроители". Победители получили денежный приз, а также именные дипломы и подарки.
Как отметил руководитель по развитию сегмента трейдеров Т-Инвестиций Евгений Грушецкий, с 2022 года Т-Инвестиции провели более 100 турниров с участием 270 тысяч инвесторов и трейдеров, такие как Российский инвестиционный чемпионат, РИЧ спринты, Королевская битва и другие.
"В этот раз мы впервые организовали "финансовое реалити" — соревнование сильнейших трейдеров на реальные деньги в прямом эфире. Мы показали трейдинг таким, какой он есть — без монтажа и заранее написанного сценария, с честной конкуренцией и настоящими рыночными эмоциями", - пояснил он.
