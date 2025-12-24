https://ria.ru/20251224/t-investitsii-2064341282.html
Т-Инвестиции провели командное соревнование трейдеров в прямом эфире
Т-Инвестиции провели командное соревнование трейдеров в прямом эфире - РИА Новости, 24.12.2025
Т-Инвестиции провели командное соревнование трейдеров в прямом эфире
Т-Инвестиции провели "Лайв-торги" - командное соревнование трейдеров в прямом эфире, сообщает Т-Банк. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:18:00+03:00
2025-12-24T14:18:00+03:00
2025-12-24T14:18:00+03:00
экономика
василий олейник
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98751/73/987517349_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fcff44bcdcd0e8808aefac7085d1f320.jpg
https://ria.ru/20250619/t-bank-2024039770.html
https://ria.ru/20251107/marafon-2053406554.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98751/73/987517349_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_ec5c1e5d221e326a58e1d97e188c6466.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, василий олейник, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Василий Олейник, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Т-Инвестиции провели командное соревнование трейдеров в прямом эфире
Т-Инвестиции провели в прямом эфире соревнование трех команд трейдеров
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Т-Инвестиции провели "Лайв-торги" - командное соревнование трейдеров в прямом эфире, сообщает Т-Банк.
Мероприятие состоялось в день заседания ЦБ, на котором было объявлено решение по ключевой ставке – у трейдеров была возможность отыграть новостную повестку.
"Три команды по три профессиональных трейдера торговали в терминале Т-Инвестиций, находясь в одной студии в одинаковых условиях. Каждый рисковал собственным депозитом в 1 миллион рублей, чтобы заработать больше других и выиграть главный приз. Соревнование продлилось 120 минут. Трансляцию в прямом эфире вели фронтмен шоу "Деньги не спят" Василий Олейник и известный комментатор Yuri The Professional", - говорится в сообщении.
Все три команды трейдеров показали положительную доходность. Первое место заняла команда "Ракетостроители". Победители получили денежный приз, а также именные дипломы и подарки.
Как отметил руководитель по развитию сегмента трейдеров Т-Инвестиций Евгений Грушецкий, с 2022 года Т-Инвестиции провели более 100 турниров с участием 270 тысяч инвесторов и трейдеров, такие как Российский инвестиционный чемпионат, РИЧ спринты, Королевская битва и другие.
"В этот раз мы впервые организовали "финансовое реалити" — соревнование сильнейших трейдеров на реальные деньги в прямом эфире. Мы показали трейдинг таким, какой он есть — без монтажа и заранее написанного сценария, с честной конкуренцией и настоящими рыночными эмоциями", - пояснил он.