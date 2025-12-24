Т-Инвестиции провели командное соревнование трейдеров в прямом эфире

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Т-Инвестиции провели "Лайв-торги" - командное соревнование трейдеров в прямом эфире, сообщает Т-Банк.

Мероприятие состоялось в день заседания ЦБ, на котором было объявлено решение по ключевой ставке – у трейдеров была возможность отыграть новостную повестку.

"Три команды по три профессиональных трейдера торговали в терминале Т-Инвестиций, находясь в одной студии в одинаковых условиях. Каждый рисковал собственным депозитом в 1 миллион рублей, чтобы заработать больше других и выиграть главный приз. Соревнование продлилось 120 минут. Трансляцию в прямом эфире вели фронтмен шоу "Деньги не спят" Василий Олейник и известный комментатор Yuri The Professional", - говорится в сообщении.

Все три команды трейдеров показали положительную доходность. Первое место заняла команда "Ракетостроители". Победители получили денежный приз, а также именные дипломы и подарки.

Как отметил руководитель по развитию сегмента трейдеров Т-Инвестиций Евгений Грушецкий, с 2022 года Т-Инвестиции провели более 100 турниров с участием 270 тысяч инвесторов и трейдеров, такие как Российский инвестиционный чемпионат, РИЧ спринты, Королевская битва и другие.