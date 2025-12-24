Рейтинг@Mail.ru
Филиппины разрешили импорт свинины из России - РИА Новости, 24.12.2025
12:14 24.12.2025 (обновлено: 12:15 24.12.2025)
Филиппины разрешили импорт свинины из России
Филиппины разрешили импорт свинины из России
Филиппины сняли ограничения на поставки свиноводческой продукции из России, сообщил Россельхознадзор. РИА Новости, 24.12.2025
Филиппины разрешили импорт свинины из России

© iStock.com / ligoraСвинина
Свинина. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Филиппины сняли ограничения на поставки свиноводческой продукции из России, сообщил Россельхознадзор.
"Согласно административному приказу минсельхоза Филиппин № 12 от 2025 года, отменяются временные ограничения на ввоз на территорию Филиппин свиней, свиноводческой продукции и свиных субпродуктов, происходящих из России", - говорится в сообщении.
Продавец мясного отдела гипермаркета - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Россия нарастила поставки свинины в Казахстан почти вдвое
18 ноября, 08:39
 
