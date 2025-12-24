https://ria.ru/20251224/svinina-2064307222.html
Филиппины разрешили импорт свинины из России
Филиппины разрешили импорт свинины из России
Филиппины разрешили импорт свинины из России
Филиппины сняли ограничения на поставки свиноводческой продукции из России, сообщил Россельхознадзор. РИА Новости, 24.12.2025
