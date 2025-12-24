https://ria.ru/20251224/sport-2064412988.html
Герои спорта всегда были примером для россиян, заявил Путин
Герои спорта всегда были примером для россиян, заявил Путин - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Герои спорта всегда были примером для россиян, заявил Путин
Герои спорта всегда были и остаются примером для россиян, особенно для молодежи, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Спорт, 24.12.2025
владимир путин
спорт
Герои спорта всегда были примером для россиян, заявил Путин
Путин: герои спорта всегда были и остаются примером для россиян