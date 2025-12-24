Рейтинг@Mail.ru
"Просто отвратительно": запрет на въезд россиян в Латвию возмутил депутата - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
16:32 24.12.2025 (обновлено: 16:38 24.12.2025)
"Просто отвратительно": запрет на въезд россиян в Латвию возмутил депутата
"Просто отвратительно": запрет на въезд россиян в Латвию возмутил депутата
2025
спорт, дмитрий свищев, международная федерация санного спорта (fil), госдума рф, международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Дмитрий Свищев, Международная федерация санного спорта (FIL), Госдума РФ, Международный олимпийский комитет (МОК)
"Просто отвратительно": запрет на въезд россиян в Латвию возмутил депутата

Свищев: запрет на въезд в Латвию атлетам из РФ является отвратительным решением

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкФлаг Латвии
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в медиабанк
Флаг Латвии. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Запрет на въезд в Латвию 14 российским атлетам является отвратительным решением по политически надуманным причинам, поражает позиция президента Международной федерации санного спорта (FIL) Эйнарса Фогелиса, который должен быть заинтересован в максимальном участии в соревнованиях представителей всех стран, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что приняла решение запретить въезд в страну на неопределенный срок 14 российским спортсменам. По данным СМИ, решение принято в связи с проведением этапа Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде 3-4 января 2026 года.
"Это отвратительный и неспортивный поступок. Президент Международной федерации санного спорта (FIL) Эйнарс Фогелис из Латвии, но он должен исполнять все рекомендации и поручения Международного олимпийского комитета (МОК) и Спортивного арбитражного суда (CAS), который принял решение о допуске наших саночников в нейтральном статусе. Он должен был исполнять данное решение, а, судя по всему, он поспособствовал тому, чтобы власти Латвии приняли решение не выдавать россиянам визы и не оказывать визовой поддержки", - сказал Свищев.
"Мне кажется это странным. Ведь президент FIL, наоборот, должен все сделать для того, чтобы спортсмены всех стран принимали участие в турнирах. А, видите, он вместо этого взял и заблокировал допуск наших саночников. Тем более зная, что это действительно один из немногих квалификационных этапов, который остался у нас для отбора на Олимпийские игры. Очень некрасивый и неспортивный поступок. Я вообще не понимаю, как такой человек может возглавлять международную федерацию. Который по политически надуманным мотивам может делать все, чтобы не допускать спортсменов к участию в соревнованиях", - добавил собеседник агентства.
"Спорт должен сближать, а не разделять": НОК Замбии об отстранении России
