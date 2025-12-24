https://ria.ru/20251224/sport-2064404491.html
"Просто отвратительно": запрет на въезд россиян в Латвию возмутил депутата
"Просто отвратительно": запрет на въезд россиян в Латвию возмутил депутата - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Просто отвратительно": запрет на въезд россиян в Латвию возмутил депутата
Запрет на въезд в Латвию 14 российским атлетам является отвратительным решением по политически надуманным причинам, поражает позиция президента Международной... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Просто отвратительно": запрет на въезд россиян в Латвию возмутил депутата
Свищев: запрет на въезд в Латвию атлетам из РФ является отвратительным решением
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Запрет на въезд в Латвию 14 российским атлетам является отвратительным решением по политически надуманным причинам, поражает позиция президента Международной федерации санного спорта (FIL) Эйнарса Фогелиса, который должен быть заинтересован в максимальном участии в соревнованиях представителей всех стран, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Ранее министр иностранных дел Латвии
Байба Браже сообщила, что приняла решение запретить въезд в страну на неопределенный срок 14 российским спортсменам. По данным СМИ, решение принято в связи с проведением этапа Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде
3-4 января 2026 года.
«
"Это отвратительный и неспортивный поступок. Президент Международной федерации санного спорта (FIL)
Эйнарс Фогелис из Латвии, но он должен исполнять все рекомендации и поручения Международного олимпийского комитета (МОК)
и Спортивного арбитражного суда (CAS)
, который принял решение о допуске наших саночников в нейтральном статусе. Он должен был исполнять данное решение, а, судя по всему, он поспособствовал тому, чтобы власти Латвии приняли решение не выдавать россиянам визы и не оказывать визовой поддержки", - сказал Свищев
.
"Мне кажется это странным. Ведь президент FIL, наоборот, должен все сделать для того, чтобы спортсмены всех стран принимали участие в турнирах. А, видите, он вместо этого взял и заблокировал допуск наших саночников. Тем более зная, что это действительно один из немногих квалификационных этапов, который остался у нас для отбора на Олимпийские игры. Очень некрасивый и неспортивный поступок. Я вообще не понимаю, как такой человек может возглавлять международную федерацию. Который по политически надуманным мотивам может делать все, чтобы не допускать спортсменов к участию в соревнованиях", - добавил собеседник агентства.