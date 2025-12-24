"Просто отвратительно": запрет на въезд россиян в Латвию возмутил депутата

"Мне кажется это странным. Ведь президент FIL, наоборот, должен все сделать для того, чтобы спортсмены всех стран принимали участие в турнирах. А, видите, он вместо этого взял и заблокировал допуск наших саночников. Тем более зная, что это действительно один из немногих квалификационных этапов, который остался у нас для отбора на Олимпийские игры. Очень некрасивый и неспортивный поступок. Я вообще не понимаю, как такой человек может возглавлять международную федерацию. Который по политически надуманным мотивам может делать все, чтобы не допускать спортсменов к участию в соревнованиях", - добавил собеседник агентства.