Британия фантазировала о переброске Бандеры на Украину, заявил Медведев

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Британские спецслужбы в годы после Великой Отечественной войны фантазировали о переброске Степана Бандеры на Украину, однако отказались от идеи, поскольку сам главарь "Организации украинских националистов"* (ОУН, признана в РФ террористической организацией) посчитал приземление на парашюте близ Киева рискованным, так как в восточных областях его могло выдать население, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В статье для журнала "Родина" "Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны" Медведев написал, что англичане в 1940-1950 годы максимально привлекали на свою сторону украинских нацистских преступников. Медведев привел в пример выброску в ночь с 14 на 15 мая 1951 года группы диверсантов - активных участников ОУН* - с английского транспортного четырехмоторного самолета в Тернопольской области со спецзаданиями от Бандеры.
"Более того, британские спецслужбы фантазировали даже о переброске на Украину самого Бандеры! Однако от безумных идей отказались по вполне прозаическим причинам — сам главарь ОУН* посчитал, что "процесс приземления на парашюте близ Киева рискован, потому что в восточных областях может выдать население". Таким образом, это лишний раз доказывает, что даже самые отмороженные главари укронацизма, на которых сегодня молятся современные бандеровцы, исходили из непреложности факта нахождении Киева внутри наших геополитических стратегических границ, где у националистов не было ни сторонников, ни кормовой базы", - написал Медведев.
*организация внесена в список террористических и запрещена на территории РФ