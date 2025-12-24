ВСУ перебросили часть Нацгвардии на Купянское направление

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ВСУ перебросили в Харьковской области часть 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии с липцовского на купянское направление, где всё заметнее успехи бойцов ВС РФ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.