Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили часть Нацгвардии на Купянское направление - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 24.12.2025 (обновлено: 09:08 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/spetsoperatsiya-2064232512.html
ВСУ перебросили часть Нацгвардии на Купянское направление
ВСУ перебросили часть Нацгвардии на Купянское направление - РИА Новости, 24.12.2025
ВСУ перебросили часть Нацгвардии на Купянское направление
ВСУ перебросили в Харьковской области часть 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии с липцовского на купянское направление, где всё заметнее успехи... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T07:02:00+03:00
2025-12-24T09:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
киев
владимир путин
андрей белоусов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20251222/krakh-2063957818.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, киев, владимир путин, андрей белоусов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Киев, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ перебросили часть Нацгвардии на Купянское направление

РИА Новости: ВСУ бросили часть 13-й бригады Нацгвардии на Купянское направление

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. ВСУ перебросили в Харьковской области часть 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии с липцовского на купянское направление, где всё заметнее успехи бойцов ВС РФ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Президент РФ Владимир Путин 19 ноября заявил, что российские войска контролируют Купянск, перед ними стоит важная задача ликвидировать на левом берегу Оскола группировку боевиков ВСУ. Ранее в декабре министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщал, что военные ВС РФ уверенно продвигаются вперед на купянском направлении, приближая день общей победы. В МИД РФ, в свою очередь, отмечали, что Владимир Зеленский от тщеславия бросил резервы в бессмысленный бой на купянском направлении, сам же Купянск был и остается под контролем российских вооруженных сил, но в Киеве никак не могут признать ухудшающуюся для него ситуацию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
СМИ забили тревогу после признания Зеленского о ВСУ
22 декабря, 20:36
"Командование ВСУ не считает липцовское направление приоритетным и перебросило из Липцов на купянское направление часть подразделений 13-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на севере Харькова замечены расчеты БПЛА 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьКиевВладимир ПутинАндрей БелоусовВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала