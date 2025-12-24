https://ria.ru/20251224/spetsoperatsiya-2064231716.html
ВСУ лишились возможности использовать технику в Сумах, заявил Алаудинов
ВСУ лишились возможности использовать военную технику в Сумах из-за активности дронов российской группировки войск "Север" на данном участке, заявил РИА Новости РИА Новости, 24.12.2025
КУРСК, 24 дек - РИА Новости. ВСУ лишились возможности использовать военную технику в Сумах из-за активности дронов российской группировки войск "Север" на данном участке, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"В Сумах тоже ситуация у противника не очень радужная, в принципе периодически мы выбиваем все, что там видим, из категории военной техники, и, конечно, противник там тоже уже давно не катается, просто так не катается на военной технике", - рассказал Алаудинов
.
Он уточнил, что также бойцы "Ахмата" при помощи БПЛА выявляют места дислокации ВСУ
в данном населенном пункте, в последующем нанося удары по ним.
"Я так думаю, что в скором времени мы увидим, как действительно фронт обрушится на всех направлениях, нам для этого надо устойчиво делать ту работу, которую мы до сих пор вели", - подытожил Алаудинов.