06:50 24.12.2025
ВСУ лишились возможности использовать технику в Сумах, заявил Алаудинов
безопасность
апти алаудинов
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета САУ Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета САУ "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
КУРСК, 24 дек - РИА Новости. ВСУ лишились возможности использовать военную технику в Сумах из-за активности дронов российской группировки войск "Север" на данном участке, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"В Сумах тоже ситуация у противника не очень радужная, в принципе периодически мы выбиваем все, что там видим, из категории военной техники, и, конечно, противник там тоже уже давно не катается, просто так не катается на военной технике", - рассказал Алаудинов.
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Харьковской области почти полностью утратила боеспособность 57-я бригада
06:37
Он уточнил, что также бойцы "Ахмата" при помощи БПЛА выявляют места дислокации ВСУ в данном населенном пункте, в последующем нанося удары по ним.
"Я так думаю, что в скором времени мы увидим, как действительно фронт обрушится на всех направлениях, нам для этого надо устойчиво делать ту работу, которую мы до сих пор вели", - подытожил Алаудинов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
