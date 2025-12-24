https://ria.ru/20251224/spetsoperatsiya-2064231147.html
Тринадцатый батальон 95-й бригады ВСУ лишился снабжения в Сумской области
Тринадцатый батальон 95-й бригады ВСУ лишился снабжения в Сумской области - РИА Новости, 24.12.2025
Тринадцатый батальон 95-й бригады ВСУ лишился снабжения в Сумской области
В Сумской области лишился снабжения 13-й батальон 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T06:36:00+03:00
2025-12-24T06:36:00+03:00
2025-12-24T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
сумская область
Тринадцатый батальон 95-й бригады ВСУ лишился снабжения в Сумской области
РИА Новости: 13 батальон 95-й бригады ВСУ потерял последнего дрона-курьера