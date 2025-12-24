https://ria.ru/20251224/spetsoperatsiya-2064231010.html
ВСУ провалили контратаку в лесу в Харьковской области
ВСУ провалили контратаку в лесу в Харьковской области - РИА Новости, 24.12.2025
ВСУ провалили контратаку в лесу в Харьковской области
Украинские боевики провалили контратаку в лесу западнее населенного пункта Лиман в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 24.12.2025
ВСУ провалили контратаку в лесу в Харьковской области
