Российские военные захватили опорный пункт ВСУ с минометным расчетом
Российские военные захватили опорный пункт ВСУ с минометным расчетом
Группа российских военнослужащих в зоне спецоперации скрытно обошла опорный пункт с украинским миномётным расчётом и захватила его, командир взвода при этом... РИА Новости, 24.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
Российские бойцы обошли опорный пункт с минометным расчетом ВСУ и захватили его
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Группа российских военнослужащих в зоне спецоперации скрытно обошла опорный пункт с украинским миномётным расчётом и захватила его, командир взвода при этом уничтожил троих боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
Командир взвода российских Вооружённых Сил Никита Рогалев в ходе спецоперации выполнял задачу по захвату позиций противника и лично руководил группой при выполнении боевой задачи по уничтожению живой силы и техники ВСУ
Противник активно вёл минометный и артиллерийский обстрел, однако группа под командованием Рогалева скрытно обошла с тыла опорный пункт с минометным расчётом.
"Офицер грамотно организовал захват позиций противника, лично уничтожил трех военнослужащих ВСУ и успешно выполнил поставленную задачу", - говорится в сообщении.
Благодаря мужеству и профессиональным действиям Рогалева, поставленная задача была выполнена, подчеркнули в Минобороны РФ
