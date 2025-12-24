Российские военные захватили опорный пункт ВСУ с минометным расчетом

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Группа российских военнослужащих в зоне спецоперации скрытно обошла опорный пункт с украинским миномётным расчётом и захватила его, командир взвода при этом уничтожил троих боевиков, сообщили в Минобороны РФ.