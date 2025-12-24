Рейтинг@Mail.ru
Российские военные захватили опорный пункт ВСУ с минометным расчетом - РИА Новости, 24.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 24.12.2025
Российские военные захватили опорный пункт ВСУ с минометным расчетом
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Группа российских военнослужащих в зоне спецоперации скрытно обошла опорный пункт с украинским миномётным расчётом и захватила его, командир взвода при этом уничтожил троих боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
Командир взвода российских Вооружённых Сил Никита Рогалев в ходе спецоперации выполнял задачу по захвату позиций противника и лично руководил группой при выполнении боевой задачи по уничтожению живой силы и техники ВСУ.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО
21 декабря, 12:26
Противник активно вёл минометный и артиллерийский обстрел, однако группа под командованием Рогалева скрытно обошла с тыла опорный пункт с минометным расчётом.
"Офицер грамотно организовал захват позиций противника, лично уничтожил трех военнослужащих ВСУ и успешно выполнил поставленную задачу", - говорится в сообщении.
Благодаря мужеству и профессиональным действиям Рогалева, поставленная задача была выполнена, подчеркнули в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
