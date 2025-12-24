Рейтинг@Mail.ru
14:34 24.12.2025 (обновлено: 14:43 24.12.2025)
Путин поблагодарил Совфед за работу по поддержке героев СВО
совет федерации рф, россия, владимир путин
Совет Федерации РФ, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил Совфед за работу по поддержке героев СВО

Путин поблагодарил Совфед за работу по поддержке бойцов СВО и членов их семей

Владимир Путин выступает на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Совет Федерации за работу по поддержке героев СВО и членов их семей.
"Хочу поблагодарить вас за работу, за неизменное внимание к нашим героям, участникам боевых действий, их семьям", - сказал Путин на пленарном заседании Совфеда.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Медведев рассказал, сколько людей стали добровольцами на СВО
Вчера, 13:26
 
Совет Федерации РФРоссияВладимир Путин
 
 
