Совфед расширил эксперимент по сдаче ОГЭ только по двум предметам

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам до 12 регионов.
Список дополняется Камчатским краем, Мурманской и Смоленской областями, Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой, Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.
Законом продлевается до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах РФ.
Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве, Санкт-Петербурге, а также Липецкой области и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.
Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам - русскому языку и математике - вместо традиционных четырех.