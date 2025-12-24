Рейтинг@Mail.ru
Совфед расширил эксперимент по сдаче ОГЭ только по двум предметам
14:06 24.12.2025 (обновлено: 14:43 24.12.2025)
Совфед расширил эксперимент по сдаче ОГЭ только по двум предметам
Совфед расширил эксперимент по сдаче ОГЭ только по двум предметам
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам до 12 регионов. РИА Новости, 24.12.2025
Совфед расширил эксперимент по сдаче ОГЭ только по двум предметам

Совфед расширил эксперимент по сдаче ОГЭ только по двум предметам до 12 регионов

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о расширении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам до 12 регионов.
Список дополняется Камчатским краем, Мурманской и Смоленской областями, Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой, Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями.
Законом продлевается до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах РФ.
Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые в Москве, Санкт-Петербурге, а также Липецкой области и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.
Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам - русскому языку и математике - вместо традиционных четырех.
Общество Камчатский край Смоленская область Ханты-Мансийский автономный округ Совет Федерации РФ Основной государственный экзамен (ОГЭ)
 
 
