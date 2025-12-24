Рейтинг@Mail.ru
Совфед продлил действие законов о спорте в новых регионах
13:37 24.12.2025
Совфед продлил действие законов о спорте в новых регионах
Совфед продлил действие законов о спорте в новых регионах
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, продлевающий срок действия положений законодательства в сфере спорта на территории новых регионов РФ до 1... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025
Совфед продлил действие законов о спорте в новых регионах

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, продлевающий срок действия положений законодательства в сфере спорта на территории новых регионов РФ до 1 января 2026 года.
Член комитета Совфеда по соцполитике Сергей Карякин на заседании комитета во вторник объяснял, что закон касается государственной аккредитации региональных спортивных федераций, установления особенностей включения в перечень базовых видов спорта, включенных в программы Олимпийских и Паралимпийских игр, а также иных видов спорта, развиваемых в новых регионах РФ.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Владимир Путин в физкультурно-оздоровительном комплексе Орбита в Самаре на презентации в режиме видеоконференции новых спортивных объектов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Путин рассказал об открытии новых спортивных объектов в регионах
