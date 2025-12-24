https://ria.ru/20251224/sovfed-2064330631.html
Совфед продлил действие законов о спорте в новых регионах
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, продлевающий срок действия положений законодательства в сфере спорта на территории новых регионов РФ до 1... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
россия
Совфед продлил действие законодательства о спорте на территории новых регионов