Совфед одобрил отмену ежегодных деклараций о доходах чиновников
Совфед одобрил законы, которые подразумевают отмену ежегодных деклараций о доходах чиновников и введение постоянного контроля за их деньгам и имуществом. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T12:26:00+03:00
2025-12-24T12:26:00+03:00
2025-12-24T14:45:00+03:00
политика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
совет федерации рф
