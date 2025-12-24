Рейтинг@Mail.ru
12:26 24.12.2025 (обновлено: 14:45 24.12.2025)
Совфед одобрил отмену ежегодных деклараций о доходах чиновников
Совфед одобрил отмену ежегодных деклараций о доходах чиновников
Совфед одобрил законы, которые подразумевают отмену ежегодных деклараций о доходах чиновников и введение постоянного контроля за их деньгам и имуществом. РИА Новости, 24.12.2025
политика, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), совет федерации рф
Политика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Совет Федерации РФ
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Совфед одобрил законы, которые подразумевают отмену ежегодных деклараций о доходах чиновников и введение постоянного контроля за их деньгам и имуществом.
Так, поправки внесут в закон "О правительстве Российской Федерации" и антикоррупционное законодательство.
Согласно документам, непрерывный надзор за средствами и имуществом чиновников и их близких будет осуществляться с помощью системы "Посейдон", через которую можно будет получать данные от ФНС, Росфинмониторинга и других ведомств.
Сейчас госслужащие ежегодно заполняют декларацию о доходах. После вступления законов в силу они должны будут делать это только при поступлении на службу, переводе, назначении на должность и других обстоятельствах. Также они будут обязаны предоставлять данные при покупке имущества, стоимость которого превышает трехлетний доход их семьи.
Законы должны вступить в силу с начала следующего месяца.
Совфед расширил перечень видов деятельности социальных НКО
