Совфед одобрил отмену ежегодных деклараций о доходах чиновников

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Совфед одобрил законы, которые подразумевают отмену ежегодных деклараций о доходах чиновников и введение постоянного контроля за их деньгам и имуществом.

Сейчас госслужащие ежегодно заполняют декларацию о доходах. После вступления законов в силу они должны будут делать это только при поступлении на службу, переводе, назначении на должность и других обстоятельствах. Также они будут обязаны предоставлять данные при покупке имущества, стоимость которого превышает трехлетний доход их семьи.