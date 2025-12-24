https://ria.ru/20251224/sovfed-2064306271.html
Совфед одобрил закон о штрафах за навязывание дополнительных услуг
Совфед одобрил закон о штрафах за навязывание дополнительных услуг - РИА Новости, 24.12.2025
Совфед одобрил закон о штрафах за навязывание дополнительных услуг
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, увеличивающий до 500 тысяч рублей штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг.
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, увеличивающий до 500 тысяч рублей штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг.
В настоящее время штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям составляют от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч - для юридических.
Законом увеличиваются штрафы за указанное правонарушение и составят: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; для юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.