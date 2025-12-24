https://ria.ru/20251224/sobyanin-2064398492.html
Собянин рассказал о планах построить станции метро на Ярославском шоссе
Собянин рассказал о планах построить станции метро на Ярославском шоссе - РИА Новости, 24.12.2025
Собянин рассказал о планах построить станции метро на Ярославском шоссе
Две станции метро планируется построить на Ярославском шоссе в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
Собянин рассказал о планах построить станции метро на Ярославском шоссе
Собянин рассказал о планах построить две станции метро на Ярославском шоссе