Собянин рассказал о планах построить станции метро на Ярославском шоссе

"Ряд районов еще недостаточно обеспечены рельсовым транспортом. В частности, в районе Ярославки действительно есть такая проблема, поэтому мы наметили строительство двух станций в районе МГСУ и на Ярославском шоссе", - сказал мэр в ходе заседания.