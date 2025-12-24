Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал о планах построить станции метро на Ярославском шоссе - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 24.12.2025 (обновлено: 16:31 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/sobyanin-2064398492.html
Собянин рассказал о планах построить станции метро на Ярославском шоссе
Собянин рассказал о планах построить станции метро на Ярославском шоссе - РИА Новости, 24.12.2025
Собянин рассказал о планах построить станции метро на Ярославском шоссе
Две станции метро планируется построить на Ярославском шоссе в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:17:00+03:00
2025-12-24T16:31:00+03:00
ярославское шоссе
москва
сергей собянин
отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
строительство
московская городская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064072802_0:167:2336:1481_1920x0_80_0_0_f3c871b0896ead85edd09f5681b32211.jpg
https://ria.ru/20251224/sobjanin-2064278789.html
ярославское шоссе
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064072802_70:0:2267:1648_1920x0_80_0_0_7afdf3c5ccd5d85c4a1994f113c199a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославское шоссе, москва, сергей собянин, отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025, строительство, московская городская дума
Ярославское шоссе, Москва, Сергей Собянин, Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025, Строительство, Московская городская дума
Собянин рассказал о планах построить станции метро на Ярославском шоссе

Собянин рассказал о планах построить две станции метро на Ярославском шоссе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия станции московского метрополитена
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия станции московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия станции московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Две станции метро планируется построить на Ярославском шоссе в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В среду Собянин выступает на пленарном заседании с ежегодным отчетом перед Мосгордумой.
"Ряд районов еще недостаточно обеспечены рельсовым транспортом. В частности, в районе Ярославки действительно есть такая проблема, поэтому мы наметили строительство двух станций в районе МГСУ и на Ярославском шоссе", - сказал мэр в ходе заседания.
Эскалатор станции Марьина Роща Большой кольцевой линии Московского метро - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Собянин подвел итоги строительства метро в Москве в 2025 году
Вчера, 11:15
 
Ярославское шоссеМоскваСергей СобянинОтчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025СтроительствоМосковская городская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала