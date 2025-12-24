Рейтинг@Mail.ru
Собянин назвал Москву одним из крупнейших центров по производству дронов - РИА Новости, 24.12.2025
15:50 24.12.2025 (обновлено: 15:57 24.12.2025)
Собянин назвал Москву одним из крупнейших центров по производству дронов
Собянин назвал Москву одним из крупнейших центров по производству дронов
Москва стала одним из крупнейших центров по производству БПЛА для армии России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
Собянин назвал Москву одним из крупнейших центров по производству дронов

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва стала одним из крупнейших центров по производству БПЛА для армии России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня Москва стала одним из крупнейших центров по производству беспилотников для армии России", - сказал Собянин в ходе своего ежегодного отчета перед Мосгордумой.
