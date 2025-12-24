https://ria.ru/20251224/sobyanin-2064384234.html
Собянин назвал Москву одним из крупнейших центров по производству дронов
Собянин назвал Москву одним из крупнейших центров по производству дронов - РИА Новости, 24.12.2025
Собянин назвал Москву одним из крупнейших центров по производству дронов
Москва стала одним из крупнейших центров по производству БПЛА для армии России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:50:00+03:00
2025-12-24T15:50:00+03:00
2025-12-24T15:57:00+03:00
москва
россия
отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
сергей собянин
московская городская дума
технологии
беспилотники
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936484384_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_87586d0c2b9fd15c78cb67fbc6648676.jpg
https://ria.ru/20251224/sobjanin-2064378944.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936484384_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_219b34aa149e35e0b308b439e4078fc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025, сергей собянин, московская городская дума, технологии, беспилотники, вооруженные силы рф, бпла
Москва, Россия, Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025, Сергей Собянин, Московская городская дума, Технологии, Беспилотники, Вооруженные силы РФ, БПЛА
Собянин назвал Москву одним из крупнейших центров по производству дронов
Собянин назвал Москву одним из крупнейших центров по созданию дронов для армии