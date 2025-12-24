Рейтинг@Mail.ru
Собянин поблагодарил Путина за постоянную поддержку - РИА Новости, 24.12.2025
16:00 24.12.2025
Собянин поблагодарил Путина за постоянную поддержку
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил президента России Владимира Путина, парламент, правительство РФ за постоянную помощь и поддержку. РИА Новости, 24.12.2025
политика
россия
москва
московская область (подмосковье)
сергей собянин
владимир путин
московская городская дума
отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
политика, россия, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин, владимир путин, московская городская дума, отчет сергея собянина перед мосгордумой — 2025
Политика, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин, Владимир Путин, Московская городская дума, Отчет Сергея Собянина перед Мосгордумой — 2025
© Фото : Глазами Шапошникова/TelegramМэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчётом о результатах деятельности Правительства Москвы на заседании Московской городской Думы
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчётом о результатах деятельности Правительства Москвы на заседании Московской городской Думы
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил президента России Владимира Путина, парламент, правительство РФ за постоянную помощь и поддержку.
"Огромное спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину, парламенту, правительству России, нашим соседям и друзьям из Московской области за постоянную помощь и поддержку", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы.
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства столицы на заседании Московской городской думы - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Собянин в отчете перед Мосгордумой рассказал о развитии Москвы
