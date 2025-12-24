Рейтинг@Mail.ru
Дамаск и Москва входят в новый этап, заявил глава МИД Сирии - РИА Новости, 24.12.2025
10:10 24.12.2025 (обновлено: 11:07 24.12.2025)
Дамаск и Москва входят в новый этап, заявил глава МИД Сирии
Отношения России и Сирии выходят на новый этап в своем развитии, заявил глава сирийского МИД Асаад Хасан аш-Шибани. РИА Новости, 24.12.2025
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 24 декабря 2025
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 24 декабря 2025
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 24 декабря 2025
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Отношения России и Сирии выходят на новый этап в своем развитии, заявил глава сирийского МИД Асаад Хасан аш-Шибани.
"Сегодня российско-сирийские отношения входят в новый этап, прошлый год выдался значительным для Сирии, прежде всего этот год ознаменовался завершением войны, которая длилась 14 лет", - сказал дипломат на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым в среду.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Глава МИД Сирии встретился с Путиным
Вчера, 10:09
 
