Дамаск и Москва входят в новый этап, заявил глава МИД Сирии
Дамаск и Москва входят в новый этап, заявил глава МИД Сирии - РИА Новости, 24.12.2025
Дамаск и Москва входят в новый этап, заявил глава МИД Сирии
Отношения России и Сирии выходят на новый этап в своем развитии, заявил глава сирийского МИД Асаад Хасан аш-Шибани. РИА Новости, 24.12.2025
Дамаск и Москва входят в новый этап, заявил глава МИД Сирии
Глава МИД Сирии: отношения Дамаска и Москвы входят в новый этап