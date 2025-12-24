"Галлямов поступил не по-мужски": Сихарулидзе — о главных скандалах года

Честно ли судили Аделию Петросян и Петра Гуменника на чемпионате России? Почему Александр Галлямов не сдержал себя после поражения? Нужно ли судиться с Международным союзом конькобежцев за допуск с флагом и гимном? Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе откровенно ответил на вопросы РИА Новости Спорт.

"Фигуристы и тренеры могут быть недовольны судейством, но потом признают неправоту"

— Какие впечатления остались от чемпионата России-2026, проходившего в родном для вас "Юбилейном"?

— Мы отлично справились с организацией турнира, о чем говорили и фигуристы, и тренеры, и болельщики. Можно сказать, что уже научились проводить соревнования, не побоюсь сказать, даже на более высоком уровне, чем международные.

— Уровень участников, контенты их программ и качество постановок тоже на уровне международных соревнований и даже где-то выше...

— Фигурное катание во всем мире развивается, появляются интересные спортсмены во всех дисциплинах. Только и мы за годы изоляции не отстали. Хотя, конечно, международных соревнований не хватает. Фигурное катание - достаточно субъективный в плане судейства вид спорта. У нас нет голов, очков и секунд. Необходимо понимать, как оценивают наших фигуристов на международной арене, и сами фигуристы должны быть на виду.

— На этапах Гран-при и чемпионате России возникало ощущение, что российские арбитры оценивают выступления фигуристов строже, чем их коллеги на международных соревнованиях. Это политика федерации?

— Мы обсуждали с судьями критерии оценок и приняли решение придерживаться строгих международных стандартов. Больше внимания уделять компонентам. В фигурном катании сейчас наблюдаются серьезные изменения в подходе к судейству и огромное значение придается второй оценке. У одиночников и спортивных пар повысилось значение непрыжковых элементов. Особое внимание обращается на постановку и презентацию программ. Мы должны принимать судейские тренды, если не хотим, чтобы после возвращения на международную арену какие-то оценки стали неприятным сюрпризом для российских фигуристов.

— Судя по комментариям результатов чемпионата России, в судействе в фигурном катании болельщики и блогеры разбираются лучше, чем профессиональные арбитры.

— Очень приятно, что так много людей интересуются фигурным катанием и обсуждают его, даже не разбираясь в нюансах. Хотя иногда просто смешно становится, когда читаешь обсуждение тех или иных программ, тех или иных оценок. В фигурном катании правила постоянно меняются и совершенствуются. Нюансы знают только глубоко вовлеченные в процесс специалисты. Удивительно, что сегодня знатоков правил фигурного катания даже больше, чем знатоков футбольных. На специализированном футбольном телеканале есть программа, в которой разъясняют различные судейские решения в спорных эпизодах. Было бы здорово, если бы и у нас была такая программа и можно было бы растолковать болельщикам, почему тому или иному спортсмену поставили именно такие оценки.

— В профессиональном сообществе вопросы по судейству возникают?

— В структуре ФФККР есть судейская коллегия. Всегда говорил тренерам: если у вас есть какие-то сомнения, обращайтесь за разъяснениями в судейскую коллегию федерации. Там работают арбитры, которые судили не одну Олимпиаду, не один чемпионат мира и Европы. Они досконально разбираются в фигурном катании и могут дать все необходимые разъяснения. Иногда на эмоциях тренеры и сами фигуристы высказывают недовольство оценками, но после внимательного просмотра и анализа понимают, что были неправы. Несколько раз специально приводил тренеров в судейскую коллегию, чтобы разобрать прокаты. В нынешнем сезоне судьи, работавшие на этапах Гран-при и на чемпионате России, ни разу серьезно не ошибались при выставлении оценок.

— Если честно, то наших олимпийцев Аделию Петросян и Петра Гуменника судьи немного поддержали на чемпионате России?

— Считаю, что Петросян и Гуменник на сегодняшни день чуть-чуть оторвались по классу от остальных российских фигуристов. У них есть изюминка, что-то, чего нет у других. И Аделия, и Петр серьезно и вдумчиво готовятся к Олимпиаде. Задачи как-то тянуть их на высшую ступеньку пьедестала почета у судей на чемпионате России не было. Да, их прокаты в произвольных программах были неидеальны. Только идеальных прокатов не было и у соперников, что позволило нашим олимпийцам стать чемпионами страны. У кого-то из конкурентов Петросян и Гуменника были недокруты, отмеченные судьями, кто-то уступил в компонентах.

— После выступления Петросян в короткой программе вы аплодировали ей, стоя, но в произвольной Аделии не покорился ни один из трех элементов ультра-си. У Гуменника тоже были помарки, и после сдвоенного четверного сальхова вместо пяти четверных прыжков в зачет пошли четыре. Как вы оцениваете нынешнюю форму наших олимпийцев?

— Именно сейчас они и не должны были выходить на пик формы. В фигурном катании его невозможно сохранять месяцами. Уверен, что Этери Тутберидзе и Вероника Дайнеко сумеют подвести своих учеников в наилучшей форме к февралю. У Петросян и Гуменника индивидуальный план подготовки, в котором учитывается это обстоятельство. Если говорить о Петросян, то такого контента, который она заявила на чемпионат России, нет ни у кого в мире. Пока Аделия не смогла собрать все элементы ультра-си, но эта задача ей по плечу. На тренировках она с ней справлялась.

У Гуменника тоже мощный контент в обеих программах, но сейчас он находится в процессе подготовки к главному старту сезона. Для всех остальных чемпионат России - главное соревнование, а для Аделии и Петра - этап подготовки к главному.

"Судиться с ISU сейчас неправильно"

— На отборочном турнире в Пекине Аделию выводил на старт сотрудник федерации Валерий Артюхов из-за того, что Даниил Глейхенгауз не получил допуск, а Этери Тутберидзе была аккредитована как тренер сборной Грузии. Пытается ли ФФККР оформить допуск на Олимпиаду кому-то из постоянных тренеров Петросян?

— Мы обсуждаем с ISU такую возможность.

— Пыталась ли ФФККР пробить возможность хотя бы для Петросян и Гуменника принять участие в международных соревнованиях до Олимпиады, и не пытались ли подать соответствующий иск в CAS?

— У нас сложились доверительные, по-настоящему партнерские отношения с ISU. Президента Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Еля очень тревожит ситуация, при которой в соревнованиях по фигурному катанию не принимают участия все сильнейшие спортсмены. Есть основания предполагать, что в ближайшее время санкции с российских фигуристов снимут, и не только юниоры, но и взрослые смогут соревноваться с флагом и гимном. Не думаю, что сейчас было бы правильно обращаться с какими-то судебными исками к ISU.

— В недавнем пресс-релизе Международного союза конькобежцев было подчеркнуто, что вопрос о возвращении российских и белорусских юниоров будет рассмотрен в надлежащее время. Можно ли рассчитывать на участие наших спортсменов в первенстве мира среди юниоров в марте в Таллине?

— Как только мы получили информацию о том, что МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских юниоров на соревнования с флагом и гимном, сразу же обратились в ISU. Написали официальное письмо, в котором отметили положительное решение МОК, и обозначили желание участвовать в любых юниорских соревнованиях, начиная с завтрашнего дня. Из Международного союза конькобежцев ответили, что этот вопрос будет рассмотрен на совете ISU. Ждать его осталось не так уж долго, и надеемся, что будет принято решение о полноценном участии российских юниоров в соревнованиях.

— Стало быть, первенство России в Саранске в начале февраля может стать отборочным турниром. Повысится ли в связи с этим его статус?

— Уверен, что для наших юниоров первенство страны в Саранске станет важнейшим соревнованием. По его итогам будет формироваться юниорская сборная России. Это первый эшелон для участия в международных соревнованиях.

"Уход Костылевой от Плющенко — семейное дело"

— Как вы относитесь к прекращению сотрудничества Елены Костылевой с Евгением Плющенко и ее переходу к Софье Федченко?

— ФФККР не поддерживает переходы спортсменов от одного тренера к другому вне трансферного окна. Даже оформить переход Костылевой в соответствии с утвержденным регламентом мы сможем только в мае. Само решение о смене тренера семейное дело Костылевых, вмешиваться в которое и даже комментировать не имею права.

— Не тревожит, что в последнее время в фигурном катании часто возникают скандальные ситуации, интерес к которым выше, чем к выступлениям спортсменов?

— Если вы о реакции Александра Галлямова на второе место на чемпионате России, то для меня она была удивительной. Ведь Александр - великолепный спортсмен, достойно выступавший на протяжении многих лет. Думаю, что, поостыв, он задумается о своих словах и будет вести себя по-мужски. Дал бы ему такой совет даже не в качестве президента федерации, а именно как опытный человек, в карьере которого были не только победы, но и поражения. Конечно, о фигурном катании сегодня говорят, и далеко не всегда именно то, что хотелось бы слышать. Это обратная сторона популярности.

Сейчас в информационном поле огромное количество блогеров, которые иногда на 90 процентов придумывают какую-то громкую историю, чтобы собрать клики. Да и просто для того чтобы фанаты фигурного катания зашли в блог. Мы не можем на это повлиять, но надеемся на то, что большинство болельщиков интересуются все же фигурным катанием.

— Год назад в Омске вы говорили о том, что ФФККР тревожит ситуация с обращениями о смене спортивного гражданства и федерация твердо намерена навести порядок в этом процессе. Удалось?

— Мы еще в прошлом году четко дали понять, что не собираемся удовлетворять каждый поступивший запрос на смену спортивного гражданства. Только по-прежнему продолжаем их получать. Совсем недавно из одной страны, называть которую не буду, пришел запрос сразу на пять человек. По сути, там захотели сформировать сборную целиком из российских спортсменов, хотя с этой федерацией у нас нет каких-то партнерских отношений. Если кто-то из фигуристов действительно хочет связать свою жизнь с другой страной, получил новый паспорт, можно отпустить его. В остальных случаях никаких послаблений не будет.