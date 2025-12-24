Рейтинг@Mail.ru
"Галлямов поступил не по-мужски": Сихарулидзе — о главных скандалах года
Фигурное катание
 
19:00 24.12.2025
"Галлямов поступил не по-мужски": Сихарулидзе — о главных скандалах года
"Галлямов поступил не по-мужски": Сихарулидзе — о главных скандалах года - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
"Галлямов поступил не по-мужски": Сихарулидзе — о главных скандалах года
Честно ли судили Аделию Петросян и Петра Гуменника на чемпионате России? Почему Александр Галлямов не сдержал себя после поражения? Нужно ли судиться с... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
фигурное катание
пётр гуменник
евгений плющенко
аделия петросян
международный олимпийский комитет (мок)
спортивный арбитражный суд (cas)
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
елена костылева (фигурное катание)
2025
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Евгений Плющенко, Аделия Петросян, Международный олимпийский комитет (МОК), Спортивный арбитражный суд (CAS), Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), Елена Костылева (фигурное катание), Антон Сихарулидзе

"Галлямов поступил не по-мужски": Сихарулидзе — о главных скандалах года

Честно ли судили Аделию Петросян и Петра Гуменника на чемпионате России? Почему Александр Галлямов не сдержал себя после поражения? Нужно ли судиться с Международным союзом конькобежцев за допуск с флагом и гимном? Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе откровенно ответил на вопросы РИА Новости Спорт.

"Фигуристы и тренеры могут быть недовольны судейством, но потом признают неправоту"

— Какие впечатления остались от чемпионата России-2026, проходившего в родном для вас "Юбилейном"?
— Мы отлично справились с организацией турнира, о чем говорили и фигуристы, и тренеры, и болельщики. Можно сказать, что уже научились проводить соревнования, не побоюсь сказать, даже на более высоком уровне, чем международные.
— Уровень участников, контенты их программ и качество постановок тоже на уровне международных соревнований и даже где-то выше...
— Фигурное катание во всем мире развивается, появляются интересные спортсмены во всех дисциплинах. Только и мы за годы изоляции не отстали. Хотя, конечно, международных соревнований не хватает. Фигурное катание - достаточно субъективный в плане судейства вид спорта. У нас нет голов, очков и секунд. Необходимо понимать, как оценивают наших фигуристов на международной арене, и сами фигуристы должны быть на виду.
— На этапах Гран-при и чемпионате России возникало ощущение, что российские арбитры оценивают выступления фигуристов строже, чем их коллеги на международных соревнованиях. Это политика федерации?
— Мы обсуждали с судьями критерии оценок и приняли решение придерживаться строгих международных стандартов. Больше внимания уделять компонентам. В фигурном катании сейчас наблюдаются серьезные изменения в подходе к судейству и огромное значение придается второй оценке. У одиночников и спортивных пар повысилось значение непрыжковых элементов. Особое внимание обращается на постановку и презентацию программ. Мы должны принимать судейские тренды, если не хотим, чтобы после возвращения на международную арену какие-то оценки стали неприятным сюрпризом для российских фигуристов.
— Судя по комментариям результатов чемпионата России, в судействе в фигурном катании болельщики и блогеры разбираются лучше, чем профессиональные арбитры.
— Очень приятно, что так много людей интересуются фигурным катанием и обсуждают его, даже не разбираясь в нюансах. Хотя иногда просто смешно становится, когда читаешь обсуждение тех или иных программ, тех или иных оценок. В фигурном катании правила постоянно меняются и совершенствуются. Нюансы знают только глубоко вовлеченные в процесс специалисты. Удивительно, что сегодня знатоков правил фигурного катания даже больше, чем знатоков футбольных. На специализированном футбольном телеканале есть программа, в которой разъясняют различные судейские решения в спорных эпизодах. Было бы здорово, если бы и у нас была такая программа и можно было бы растолковать болельщикам, почему тому или иному спортсмену поставили именно такие оценки.
— В профессиональном сообществе вопросы по судейству возникают?
— В структуре ФФККР есть судейская коллегия. Всегда говорил тренерам: если у вас есть какие-то сомнения, обращайтесь за разъяснениями в судейскую коллегию федерации. Там работают арбитры, которые судили не одну Олимпиаду, не один чемпионат мира и Европы. Они досконально разбираются в фигурном катании и могут дать все необходимые разъяснения. Иногда на эмоциях тренеры и сами фигуристы высказывают недовольство оценками, но после внимательного просмотра и анализа понимают, что были неправы. Несколько раз специально приводил тренеров в судейскую коллегию, чтобы разобрать прокаты. В нынешнем сезоне судьи, работавшие на этапах Гран-при и на чемпионате России, ни разу серьезно не ошибались при выставлении оценок.
— Если честно, то наших олимпийцев Аделию Петросян и Петра Гуменника судьи немного поддержали на чемпионате России?
— Считаю, что Петросян и Гуменник на сегодняшни день чуть-чуть оторвались по классу от остальных российских фигуристов. У них есть изюминка, что-то, чего нет у других. И Аделия, и Петр серьезно и вдумчиво готовятся к Олимпиаде. Задачи как-то тянуть их на высшую ступеньку пьедестала почета у судей на чемпионате России не было. Да, их прокаты в произвольных программах были неидеальны. Только идеальных прокатов не было и у соперников, что позволило нашим олимпийцам стать чемпионами страны. У кого-то из конкурентов Петросян и Гуменника были недокруты, отмеченные судьями, кто-то уступил в компонентах.
— После выступления Петросян в короткой программе вы аплодировали ей, стоя, но в произвольной Аделии не покорился ни один из трех элементов ультра-си. У Гуменника тоже были помарки, и после сдвоенного четверного сальхова вместо пяти четверных прыжков в зачет пошли четыре. Как вы оцениваете нынешнюю форму наших олимпийцев?
— Именно сейчас они и не должны были выходить на пик формы. В фигурном катании его невозможно сохранять месяцами. Уверен, что Этери Тутберидзе и Вероника Дайнеко сумеют подвести своих учеников в наилучшей форме к февралю. У Петросян и Гуменника индивидуальный план подготовки, в котором учитывается это обстоятельство. Если говорить о Петросян, то такого контента, который она заявила на чемпионат России, нет ни у кого в мире. Пока Аделия не смогла собрать все элементы ультра-си, но эта задача ей по плечу. На тренировках она с ней справлялась.
У Гуменника тоже мощный контент в обеих программах, но сейчас он находится в процессе подготовки к главному старту сезона. Для всех остальных чемпионат России - главное соревнование, а для Аделии и Петра - этап подготовки к главному.

"Судиться с ISU сейчас неправильно"

— На отборочном турнире в Пекине Аделию выводил на старт сотрудник федерации Валерий Артюхов из-за того, что Даниил Глейхенгауз не получил допуск, а Этери Тутберидзе была аккредитована как тренер сборной Грузии. Пытается ли ФФККР оформить допуск на Олимпиаду кому-то из постоянных тренеров Петросян?
— Мы обсуждаем с ISU такую возможность.
— Пыталась ли ФФККР пробить возможность хотя бы для Петросян и Гуменника принять участие в международных соревнованиях до Олимпиады, и не пытались ли подать соответствующий иск в CAS?
— У нас сложились доверительные, по-настоящему партнерские отношения с ISU. Президента Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Еля очень тревожит ситуация, при которой в соревнованиях по фигурному катанию не принимают участия все сильнейшие спортсмены. Есть основания предполагать, что в ближайшее время санкции с российских фигуристов снимут, и не только юниоры, но и взрослые смогут соревноваться с флагом и гимном. Не думаю, что сейчас было бы правильно обращаться с какими-то судебными исками к ISU.
— В недавнем пресс-релизе Международного союза конькобежцев было подчеркнуто, что вопрос о возвращении российских и белорусских юниоров будет рассмотрен в надлежащее время. Можно ли рассчитывать на участие наших спортсменов в первенстве мира среди юниоров в марте в Таллине?
— Как только мы получили информацию о том, что МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских юниоров на соревнования с флагом и гимном, сразу же обратились в ISU. Написали официальное письмо, в котором отметили положительное решение МОК, и обозначили желание участвовать в любых юниорских соревнованиях, начиная с завтрашнего дня. Из Международного союза конькобежцев ответили, что этот вопрос будет рассмотрен на совете ISU. Ждать его осталось не так уж долго, и надеемся, что будет принято решение о полноценном участии российских юниоров в соревнованиях.
— Стало быть, первенство России в Саранске в начале февраля может стать отборочным турниром. Повысится ли в связи с этим его статус?
— Уверен, что для наших юниоров первенство страны в Саранске станет важнейшим соревнованием. По его итогам будет формироваться юниорская сборная России. Это первый эшелон для участия в международных соревнованиях.

"Уход Костылевой от Плющенко — семейное дело"

— Как вы относитесь к прекращению сотрудничества Елены Костылевой с Евгением Плющенко и ее переходу к Софье Федченко?
— ФФККР не поддерживает переходы спортсменов от одного тренера к другому вне трансферного окна. Даже оформить переход Костылевой в соответствии с утвержденным регламентом мы сможем только в мае. Само решение о смене тренера семейное дело Костылевых, вмешиваться в которое и даже комментировать не имею права.
— Не тревожит, что в последнее время в фигурном катании часто возникают скандальные ситуации, интерес к которым выше, чем к выступлениям спортсменов?
— Если вы о реакции Александра Галлямова на второе место на чемпионате России, то для меня она была удивительной. Ведь Александр - великолепный спортсмен, достойно выступавший на протяжении многих лет. Думаю, что, поостыв, он задумается о своих словах и будет вести себя по-мужски. Дал бы ему такой совет даже не в качестве президента федерации, а именно как опытный человек, в карьере которого были не только победы, но и поражения. Конечно, о фигурном катании сегодня говорят, и далеко не всегда именно то, что хотелось бы слышать. Это обратная сторона популярности.
Сейчас в информационном поле огромное количество блогеров, которые иногда на 90 процентов придумывают какую-то громкую историю, чтобы собрать клики. Да и просто для того чтобы фанаты фигурного катания зашли в блог. Мы не можем на это повлиять, но надеемся на то, что большинство болельщиков интересуются все же фигурным катанием.
— Год назад в Омске вы говорили о том, что ФФККР тревожит ситуация с обращениями о смене спортивного гражданства и федерация твердо намерена навести порядок в этом процессе. Удалось?
— Мы еще в прошлом году четко дали понять, что не собираемся удовлетворять каждый поступивший запрос на смену спортивного гражданства. Только по-прежнему продолжаем их получать. Совсем недавно из одной страны, называть которую не буду, пришел запрос сразу на пять человек. По сути, там захотели сформировать сборную целиком из российских спортсменов, хотя с этой федерацией у нас нет каких-то партнерских отношений. Если кто-то из фигуристов действительно хочет связать свою жизнь с другой страной, получил новый паспорт, можно отпустить его. В остальных случаях никаких послаблений не будет.
Важно понимать еще и то, что решение о смене спортивного гражданства принимает не президент, а исполком ФФККР. В мае на нем мы будем очень внимательно рассматривать каждый запрос. Переходы, которые называю местечковыми, не поддерживаю. Чтобы кто-то где-то покатался за другую страну, при этом продолжая жить и тренироваться в России у наших тренеров просто для того чтобы выступить на международных соревнованиях... Да еще и не очень-то успешно в 90 процентах случаев!
 
Фигурное катание
 
