Сихарулидзе считает неправильным обращаться в CAS с иском к ISU

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе считает неправильным обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием снять санкции с российских фигуристов, так как есть основания предполагать, что их отменят в ближайшее время.

Российские фигуристы отстранены от выступления в международных турнирах в любом статусе, исключением стал лишь допуск Аделии Петросян и Петра Гуменника под нейтральным флагом к отборочному олимпийскому турниру, который они выиграли. В последнее время несколько российских спортивных федераций выиграли процессы в CAS на недопуск атлетов в нейтральном статусе. В частности, на международную арену разрешили вернуться российским лыжникам и саночникам.

"У нас сложились доверительные, по-настоящему партнерские отношения с ISU. Президента Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Еля очень тревожит ситуация, при которой в соревнованиях по фигурному катанию не принимают участия все сильнейшие спортсмены. Есть основания предполагать, что в ближайшее время санкции с российских фигуристов снимут, и не только юниоры, но и взрослые смогут соревноваться с флагом и гимном. Не думаю, что сейчас было бы правильно обращаться с какими-то судебными исками к ISU", - сказал Сихарулидзе, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность обращения в CAS с требованием отменить отстранение российских фигуристов.