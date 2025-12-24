https://ria.ru/20251224/sikharulidze-2064383807.html
Сихарулидзе считает неправильным обращаться в CAS с иском к ISU
Сихарулидзе считает неправильным обращаться в CAS с иском к ISU - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Сихарулидзе считает неправильным обращаться в CAS с иском к ISU
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе считает неправильным обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T15:49:00+03:00
2025-12-24T15:49:00+03:00
2025-12-24T15:53:00+03:00
спортивный арбитражный суд (cas)
фигурное катание
антон сихарулидзе
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1990005491_0:303:3003:1992_1920x0_80_0_0_f575cad8855f345718ad0c9927428e8c.jpg
https://ria.ru/20251223/isu-2064097622.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1990005491_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_25b07d96b9e513efe8cbd7cc5546d6e0.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спортивный арбитражный суд (cas), антон сихарулидзе, спорт
Спортивный арбитражный суд (CAS), Фигурное катание, Антон Сихарулидзе, Спорт
Сихарулидзе считает неправильным обращаться в CAS с иском к ISU
Сихарулидзе считает неправильным обращаться в CAS с иском к ISU о допуске
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе считает неправильным обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием снять санкции с российских фигуристов, так как есть основания предполагать, что их отменят в ближайшее время.
Российские фигуристы отстранены от выступления в международных турнирах в любом статусе, исключением стал лишь допуск Аделии Петросян и Петра Гуменника под нейтральным флагом к отборочному олимпийскому турниру, который они выиграли. В последнее время несколько российских спортивных федераций выиграли процессы в CAS на недопуск атлетов в нейтральном статусе. В частности, на международную арену разрешили вернуться российским лыжникам и саночникам.
"У нас сложились доверительные, по-настоящему партнерские отношения с ISU. Президента Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Еля очень тревожит ситуация, при которой в соревнованиях по фигурному катанию не принимают участия все сильнейшие спортсмены. Есть основания предполагать, что в ближайшее время санкции с российских фигуристов снимут, и не только юниоры, но и взрослые смогут соревноваться с флагом и гимном. Не думаю, что сейчас было бы правильно обращаться с какими-то судебными исками к ISU", - сказал Сихарулидзе, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность обращения в CAS с требованием отменить отстранение российских фигуристов.
Полностью интервью Сихарулидзе читайте на сайте РИА Новости.