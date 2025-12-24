Рейтинг@Mail.ru
Сихарулидзе считает неправильным обращаться в CAS с иском к ISU - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
15:49 24.12.2025 (обновлено: 15:53 24.12.2025)
Сихарулидзе считает неправильным обращаться в CAS с иском к ISU
Сихарулидзе считает неправильным обращаться в CAS с иском к ISU
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе считает неправильным обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
спортивный арбитражный суд (cas), антон сихарулидзе, спорт
Спортивный арбитражный суд (CAS), Фигурное катание, Антон Сихарулидзе, Спорт
Сихарулидзе считает неправильным обращаться в CAS с иском к ISU

Сихарулидзе считает неправильным обращаться в CAS с иском к ISU о допуске

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе считает неправильным обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием снять санкции с российских фигуристов, так как есть основания предполагать, что их отменят в ближайшее время.
Российские фигуристы отстранены от выступления в международных турнирах в любом статусе, исключением стал лишь допуск Аделии Петросян и Петра Гуменника под нейтральным флагом к отборочному олимпийскому турниру, который они выиграли. В последнее время несколько российских спортивных федераций выиграли процессы в CAS на недопуск атлетов в нейтральном статусе. В частности, на международную арену разрешили вернуться российским лыжникам и саночникам.
"У нас сложились доверительные, по-настоящему партнерские отношения с ISU. Президента Международного союза конькобежцев Ким Чжэ Еля очень тревожит ситуация, при которой в соревнованиях по фигурному катанию не принимают участия все сильнейшие спортсмены. Есть основания предполагать, что в ближайшее время санкции с российских фигуристов снимут, и не только юниоры, но и взрослые смогут соревноваться с флагом и гимном. Не думаю, что сейчас было бы правильно обращаться с какими-то судебными исками к ISU", - сказал Сихарулидзе, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность обращения в CAS с требованием отменить отстранение российских фигуристов.
Полностью интервью Сихарулидзе читайте на сайте РИА Новости.
Фигурное катаниеСпортивный арбитражный суд (CAS)Антон СихарулидзеСпорт
 
