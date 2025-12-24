Сихарулидзе сказал, когда ждет возвращения фигуристов с флагом и гимном

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе выразил надежду на скорое решение Международного союза конькобежцев (ISU) об участии российских юниоров в международных турнирах в полноценном статусе.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном. Этой рекомендации уже последовал ряд международных федераций.
«
"Как только мы получили информацию о том, что МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских юниоров на соревнования с флагом и гимном, сразу же обратились в ISU, - сказал Сихарулидзе РИА Новости. - Написали официальное письмо, в котором отметили положительное решение МОК и обозначили желание участвовать в любых юниорских соревнованиях начиная с завтрашнего дня. Из Международного союза конькобежцев ответили, что этот вопрос будет рассмотрен на совете ISU. Ждать его осталось не так уж долго, и надеемся, что будет принято решение о полноценном участии российских юниоров в соревнованиях".