Сихарулидзе ответил на претензии к оценкам Петросян и Гуменника на ЧР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил РИА Новости, что у судей не было задачи вытягивать российских участников Олимпиады Аделию Петросян и Петра Гуменника на высшую ступень пьедестала чемпионата страны.
Петросян и Гуменник выиграли золотые медали в одиночном катании на чемпионате России, прошедшем на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. Ранее эти фигуристы выиграли отборочный турнир в Пекине и квалифицировались на Олимпийские игры 2026 года в Италии.
"Считаю, что Петросян и Гуменник на сегодняшний день чуть-чуть оторвались по классу от остальных российских фигуристов, - сказал Сихарулидзе, отвечая на вопрос, поддержали ли арбитры российских участников Олимпиады на чемпионате страны. - У них есть изюминка, что-то, чего нет у других. И Аделия, и Петр серьезно и вдумчиво готовятся к Олимпиаде. Задачи как-то тянуть их на высшую ступеньку пьедестала почета у судей на чемпионате России не было. Да, их прокаты в произвольных программах были неидеальны. Только идеальных прокатов не было и у соперников, что позволило нашим олимпийцам стать чемпионами страны. У кого-то из конкурентов Петросян и Гуменника были недокруты, отмеченные судьями, кто-то уступил в компонентах".
