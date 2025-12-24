Рейтинг@Mail.ru
Сихарулидзе ответил на претензии к оценкам Петросян и Гуменника на ЧР - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:41 24.12.2025 (обновлено: 14:52 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/sikharulidze-2064348136.html
Сихарулидзе ответил на претензии к оценкам Петросян и Гуменника на ЧР
Сихарулидзе ответил на претензии к оценкам Петросян и Гуменника на ЧР - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Сихарулидзе ответил на претензии к оценкам Петросян и Гуменника на ЧР
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил РИА Новости, что у судей не было задачи вытягивать российских... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T14:41:00+03:00
2025-12-24T14:52:00+03:00
фигурное катание
пётр гуменник
аделия петросян
антон сихарулидзе
федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016877882_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_7799bc4c57329e1d2649e97fddabed1c.jpg
https://ria.ru/20251223/petrosyan-2064027189.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016877882_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_e42280b716c4cd4fbae53aed77b9669f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
пётр гуменник, аделия петросян, антон сихарулидзе, федерация фигурного катания на коньках россии (ффккр)
Фигурное катание, Пётр Гуменник, Аделия Петросян, Антон Сихарулидзе, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
Сихарулидзе ответил на претензии к оценкам Петросян и Гуменника на ЧР

Сихарулидзе: у судей не было задачи тянуть Петросян и Гуменника на золото ЧР

© РИА НовостиПетр Гуменник и Аделия Петросян
Петр Гуменник и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил РИА Новости, что у судей не было задачи вытягивать российских участников Олимпиады Аделию Петросян и Петра Гуменника на высшую ступень пьедестала чемпионата страны.
Петросян и Гуменник выиграли золотые медали в одиночном катании на чемпионате России, прошедшем на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. Ранее эти фигуристы выиграли отборочный турнир в Пекине и квалифицировались на Олимпийские игры 2026 года в Италии.
«
"Считаю, что Петросян и Гуменник на сегодняшний день чуть-чуть оторвались по классу от остальных российских фигуристов, - сказал Сихарулидзе, отвечая на вопрос, поддержали ли арбитры российских участников Олимпиады на чемпионате страны. - У них есть изюминка, что-то, чего нет у других. И Аделия, и Петр серьезно и вдумчиво готовятся к Олимпиаде. Задачи как-то тянуть их на высшую ступеньку пьедестала почета у судей на чемпионате России не было. Да, их прокаты в произвольных программах были неидеальны. Только идеальных прокатов не было и у соперников, что позволило нашим олимпийцам стать чемпионами страны. У кого-то из конкурентов Петросян и Гуменника были недокруты, отмеченные судьями, кто-то уступил в компонентах".
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Петросян и Гуменник выступят на турнире перед Олимпиадой
23 декабря, 10:57
 
Фигурное катаниеПётр ГуменникАделия ПетросянАнтон СихарулидзеФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала