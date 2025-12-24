Рейтинг@Mail.ru
Переход Костылевой к Федченко может быть оформлен в мае, заявил Сихарулидзе - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:15 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/siharulidze-2064397094.html
Переход Костылевой к Федченко может быть оформлен в мае, заявил Сихарулидзе
Переход Костылевой к Федченко может быть оформлен в мае, заявил Сихарулидзе - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Переход Костылевой к Федченко может быть оформлен в мае, заявил Сихарулидзе
Переход чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой от Евгения Плющенко в группу тренера Софьи Федченко может быть оформлен в соответствии с регламентом... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T16:15:00+03:00
2025-12-24T16:15:00+03:00
фигурное катание
спорт
елена костылева (фигурное катание)
софья федченко
евгений плющенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002500228_0:28:650:395_1920x0_80_0_0_8f746429c6870ef34ebb3b2a728e356c.jpg
https://ria.ru/20251224/plyuschenko-2064344414.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002500228_44:0:620:432_1920x0_80_0_0_0cb1d53ef2ef53bc2b0cfe6a82ff9635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, елена костылева (фигурное катание), софья федченко, евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Елена Костылева (фигурное катание), Софья Федченко, Евгений Плющенко
Переход Костылевой к Федченко может быть оформлен в мае, заявил Сихарулидзе

Сихарулидзе: переход Костылевой к Федченко может быть оформлен только в мае

© Фото : KOMAROVA_JULIAЕлена Костылева
Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : KOMAROVA_JULIA
Елена Костылева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Переход чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой от Евгения Плющенко в группу тренера Софьи Федченко может быть оформлен в соответствии с регламентом только в мае следующего года, заявил РИА Новости президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.
Ранее Плющенко сообщил РИА Новости, что готов продолжать работу со спортсменкой, но больше не может контактировать с ее мамой из-за ее поведения. Источник РИА Новости сообщил, что Костылева прекратила работу с Плющенко в конце позапрошлой недели. Она планирует тренироваться в группе Федченко.
"ФФККР не поддерживает переходы спортсменов от одного тренера к другому вне трансферного окна. Даже оформить переход Костылевой в соответствии с утвержденным регламентом мы сможем только в мае. Само решение о смене тренера - семейное дело Костылевых, вмешиваться в которое и даже комментировать не имею права", - сказал Сихарулидзе.
Интервью с Сихарулидзе полностью читайте на сайте РИА Новости.
Елена Костылева и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Плющенко заявил, что тратил на Костылеву пять миллионов рублей в год
Вчера, 14:28
 
Фигурное катаниеСпортЕлена Костылева (фигурное катание)Софья ФедченкоЕвгений Плющенко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала