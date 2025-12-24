https://ria.ru/20251224/siharulidze-2064397094.html
Переход Костылевой к Федченко может быть оформлен в мае, заявил Сихарулидзе
Переход Костылевой к Федченко может быть оформлен в мае, заявил Сихарулидзе - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Переход Костылевой к Федченко может быть оформлен в мае, заявил Сихарулидзе
Переход чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой от Евгения Плющенко в группу тренера Софьи Федченко может быть оформлен в соответствии с регламентом... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Переход чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой от Евгения Плющенко в группу тренера Софьи Федченко может быть оформлен в соответствии с регламентом только в мае следующего года, заявил РИА Новости президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.
Ранее Плющенко сообщил РИА Новости, что готов продолжать работу со спортсменкой, но больше не может контактировать с ее мамой из-за ее поведения. Источник РИА Новости сообщил, что Костылева прекратила работу с Плющенко в конце позапрошлой недели. Она планирует тренироваться в группе Федченко.
"ФФККР не поддерживает переходы спортсменов от одного тренера к другому вне трансферного окна. Даже оформить переход Костылевой в соответствии с утвержденным регламентом мы сможем только в мае. Само решение о смене тренера - семейное дело Костылевых, вмешиваться в которое и даже комментировать не имею права", - сказал Сихарулидзе.
Интервью с Сихарулидзе полностью читайте на сайте РИА Новости.