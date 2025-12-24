https://ria.ru/20251224/sevastopol-2064245338.html
В Севастополе сбили две воздушные цели
Две воздушные цели сбиты в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.12.2025
