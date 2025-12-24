Самолет с делегацией Ливии перед крушением набрал высоту

СТАМБУЛ, 24 дек – РИА Новости. Разбившийся в провинции Анкара самолет с ливийской делегацией регулярно осуществлял длительные полеты, а перед крушением набрал высоту в почти десять километров, выяснило РИА Новости.
Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и его сопровождающие погибли в результате крушения самолета, пропавшего с радаров вскоре после вылета из Анкары, заявил глава базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба. Генпрокуратура Анкары начала расследование инцидента, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.
Самолет Dassault Falcon-50 был произведен в 1988 году и зарегистрирован на Мальте, он рассчитан на десять пассажиров.
По данным портала Flightradar24, полет самолета продлился около 15 минут, за которые он успел набрать высоту более 32 тысяч футов (почти 10 километров). Около 20.33 мск самолет прекратил набор высоты и объявил тревогу сигналом 7700, означающим аварийную ситуацию, а около 20.41 портал перестал получать сигнал от лайнера.
Разбившийся Falcon-50 был единственным в своем роде во флоте компании, теперь у нее остались три самолета Falcon 100 и один Falcon 900B – самый вместительный, на 15 пассажиров.
Аль-Хаддад посещал Анкару с официальным визитом, во вторник он провел переговоры с турецким коллегой Сельчуком Байрактароглу и министром обороны Турции Яшаром Гюлером.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил в ночь на среду обнаружение обломков разбившегося в провинции Анкара самолета с ливийской делегацией.