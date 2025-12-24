Самолет с делегацией Ливии перед крушением набрал высоту

СТАМБУЛ, 24 дек – РИА Новости. Разбившийся в провинции Анкара самолет с ливийской делегацией регулярно осуществлял длительные полеты, а перед крушением набрал высоту в почти десять километров, выяснило РИА Новости.

Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и его сопровождающие погибли в результате крушения самолета, пропавшего с радаров вскоре после вылета из Анкары , заявил глава базирующегося в Триполи Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамид Дбейба. Генпрокуратура Анкары начала расследование инцидента, сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Каир. Время в пути должно было составить около трех часов, в Анкару самолет частной авиакомпании Harmony Jets прибыл в понедельник. За последнюю неделю самолет совершил не менее шести перелетов, в том числе 10-часовый из Джубы

Самолет Dassault Falcon-50 был произведен в 1988 году и зарегистрирован на Мальте , он рассчитан на десять пассажиров.

По данным портала Flightradar24 , полет самолета продлился около 15 минут, за которые он успел набрать высоту более 32 тысяч футов (почти 10 километров). Около 20.33 мск самолет прекратил набор высоты и объявил тревогу сигналом 7700, означающим аварийную ситуацию, а около 20.41 портал перестал получать сигнал от лайнера.

Разбившийся Falcon-50 был единственным в своем роде во флоте компании, теперь у нее остались три самолета Falcon 100 и один Falcon 900B – самый вместительный, на 15 пассажиров.

Аль-Хаддад посещал Анкару с официальным визитом, во вторник он провел переговоры с турецким коллегой Сельчуком Байрактароглу и министром обороны Турции Яшаром Гюлером