Футбол
 
17:20 24.12.2025 (обновлено: 09:00 25.12.2025)
Сафонова признали лучшим игроком "ПСЖ" в декабре
Сафонова признали лучшим игроком "ПСЖ" в декабре
Матвея Сафонова признали лучшим игроком «ПСЖ» в декабре

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
© Соцсети вратаря
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов признан лучшим игроком французского "ПСЖ" в декабре на основе оценок журналистов Le Parisien, сообщается на сайте издания.
Сафонов в декабре принял участие в четырех матчах "ПСЖ" во всех турнирах. За свою игру россиянин получил среднюю оценку 7,25 балла. Второе место занял французский полузащитник Варрен Заир-Эмри (7 баллов), следом расположились эквадорский защитник Вильян Пачо (6,31), португальский полузащитник Жуан Невеш (6,03) и грузинский форвард Хвича Кварацхелия (6).
В декабре Сафонов дважды отыграл на ноль в матчах с "Ренном" (5:0) в Лиге 1 и испанским "Атлетиком" (0:0) в Лиге чемпионов, получив за эти встречи 7 и 6,5 балла. Дважды Сафонов пропустил в победном матче Лиги 1 против "Меца" (3:2) и получил за свою игру 5 баллов. 17 декабря он отразил четыре послематчевых пенальти подряд в финале Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). За эту игру Сафонов получил 9,5 балла. После матча стало известно, что Сафонов отразил два пенальти с переломом левой руки.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"В Париже родился новый любимец": мировые СМИ сходят с ума от Сафонова
18 декабря, 02:27
 
Футбол
 
Заголовок открываемого материала