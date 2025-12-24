Рейтинг@Mail.ru
Алла Манилова рассказала об основных выставках Русского музея в 2026 году
Музейные маршруты России
 
10:37 24.12.2025
Алла Манилова рассказала об основных выставках Русского музея в 2026 году
Алла Манилова рассказала об основных выставках Русского музея в 2026 году
Алла Манилова рассказала об основных выставках Русского музея в 2026 году
В 2026 году Русский музей откроет 21 проект на своих площадках, а также 57 выставок по всей России. Выставочный план презентовала в Министерстве культуры... РИА Новости, 24.12.2025
Алла Манилова рассказала об основных выставках Русского музея в 2026 году

© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея Директор Русского музея Алла Манилова общается с прессой
Директор Русского музея Алла Манилова общается с прессой - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
В 2026 году Русский музей откроет 21 проект на своих площадках, а также 57 выставок по всей России. Выставочный план презентовала в Министерстве культуры Российской Федерации генеральный директор Русского музея Алла Манилова, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. По словам Маниловой, подготовлена по-настоящему масштабная выставочная программа.
"Десятки проектов на площадках Русского музея и по всей России – это осознанная работа по формированию устойчивого спроса на отечественное искусство и культурное наследие. Для нас важно не только сохранять и изучать коллекцию, но и активно формировать культурный запрос, делая русское искусство актуальным и востребованным. Мы уверены, что такой масштаб и разнообразие проектов позволят зрителю по-новому открыть для себя богатство национальной культуры", – отметила директор Русского музея Алла Манилова.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея Выставка "Русская традиция" в Русском музее
Выставка Русская традиция в Русском музее - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
Выставка "Русская традиция" в Русском музее
Титульной выставкой станет проект к 210-летию Ивана Айвазовского, который откроется в Санкт-Петербурге в корпусе Бенуа. Айвазовский – безусловный фаворит публики, имя, которое звучит в залах Русского музея чаще других. Посетители приезжают ради Айвазовского из самых разных уголков страны. Более 200 произведений великого мариниста, среди которых шедевры первого ряда из коллекции Русского музея – "Девятый вал", "Сотворение мира", "Всемирный потоп", "Волна", – будут сопровождать навигационные приборы, корабельные флаги, модели фрегатов, предметы морского быта и документы, создающие целостный образ творчества художника и воссоздающие атмосферу русского флота.
Картина художника Архипа Куинджи Облака на предварительном показе выставки Архип Куинджи. Иллюзия света в корпусе Бенуа Русского музея в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Масштабная выставка работ Архипа Куинджи открылась в Русском музее
11 сентября, 10:05
На выставке Айвазовского впервые будут показаны редкие работы из частных собраний, автопортреты художника, личные документы и послания от императорской фамилии. Проект будет сопровождаться изданием научного каталога и проведением международной конференции.
Гостей музея ждёт крупнейшая ретроспектива авангардиста Петра Кончаловского – художника-новатора, одного из самых значительных мастеров искусства ХХ века. Русский музей обладает самой большой и репрезентативной коллекцией русского авангарда в мире, благодаря чему представит творчество Кончаловского во всем его многообразии. Проект будет посвящён 150-летию мастера, который входил в число основателей художественного объединения "Бубновый валет", члены которого считали своей задачей обновление живописи: в их творчестве возник своеобразный синтез пластических открытий французского постимпрессионизма и традиций русского народного искусства.
Выставка Наш авангард в Русском музее - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Русский музей открыл выставку "Наш авангард"
23 июня, 12:19
Готовится беспрецедентный выставочный проект, посвящённый женскому образу в русском искусстве, который станет ключевым событием культурной программы Петербургского международного экономического форума. От петровской эпохи до авангарда и соцреализма – 500 произведений Карла Брюллова, Ореста Кипренского, Ивана Крамского, Николая Ге, Ильи Репина, Василия Сурикова, Петра Кончаловского, Бориса Кустодиева, Зинаиды Серебряковой и других мастеров создадут многогранный портрет женщины как символа вдохновения, силы и любви.
Выставка объединит живопись, скульптуру и декоративно-прикладное искусство, позволяя увидеть, как через века менялись представления о красоте, материнстве, силе и духовной глубине. По аналогии с выставкой "Великий Карл" экспозиция будет размещена в Михайловском дворце. Такие решения Русский музей принимает только в исключительных случаях.
"Эта выставка задумывается как масштабный и принципиальный разговор о роли женщины в истории и культуре. Мы говорим о масштабе не только в количестве произведений или залов, но прежде всего в глубине темы: через женский образ раскрывается представление о времени, ценностях и человеческой судьбе. Это одна из тех выставок, которые требуют особого пространства и особого разговора со зрителем," – отметила генеральный директор Русского музея.

Важно и то, что этот проект обращён к сегодняшнему зрителю – к его чувствам, вопросам и внутреннему опыту. Выставка предлагает не готовые ответы, а пространство для сопереживания и размышления, где история искусства вступает в диалог с современностью. Такой разговор особенно необходим сегодня", – приводятся ее слова.
Выставка Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Русский музей в 2026 году покажет около 80 выставок национального искусства
9 декабря, 14:32
Большой проект будет посвящен Ивану Шишкину – одному из самых любимых и узнаваемых русских художников, чьи произведения знакомы каждому с детства. В экспозицию войдёт более 220 произведений выдающегося отечественного пейзажиста, позволив проследить весь творческий путь мастера – от ранних академических работ до шедевров 1890-х годов. В основе выставки – признанные жемчужины и редко экспонируемые произведения из коллекции Русского музея. "Корабельная роща", "Дубы", "Ивы, освещённые солнцем", "Зима", "Сныть-трава. Парголово" – эти полотна составляют золотой фонд русской пейзажной живописи.
Выставка Ивана Шишкина станет одним из главных культурных событий года и также будет проходить в дни ПМЭФ-2026: её смогут посетить не только жители и гости города, но и участники главного делового форума России.
Совместно с Ассоциацией художественных музеев России, которую возглавил Русский музей, готовится проект "От Волги до Енисея. Шедевры музеев России". Он объединит около 400 произведений из коллекций музеев страны и представит панораму национального художественного наследия. Особую ценность представляют монографические комплексы Михаила Нестерова (Астрахань), Василия Сурикова (Красноярск), Алексея Боголюбова (Саратов), Ивана Макарова (Саранск).
Генеральный директор Государственного Русского музея (ГРМ) Алла Манилова в Русском музее - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Русский музей представит в 2026 году масштабную выставку Айвазовского
22 мая, 15:38
При поддержке Минкультуры России в рамках национального проекта "Семья" Русский музей готовит крупную выставку к 150-летию со дня рождения выдающегося русского скульптора Степана Эрьзи. С учётом значимости предстоящей даты создан Организационный комитет по подготовке к празднованию юбилея, который возглавила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Выставка станет центральным событием юбилейного года и покажет творческую мощь мастера, возвышающего материю до символа духа.
В экспозиции представят все произведения мастера из коллекции Русского музея, насчитывающей 31 шедевр, а также его работы из собраний Третьяковской галереи и Музея изобразительных искусств им. Эрьзи в Саранске. Все произведения будут разделены в экспозиции по материалам и тематическому принципу. После показа в Санкт-Петербурге выставка отправится в другие регионы России.
В рамках национального проекта "Семья" также откроется выставка "Душа народа", посвященная творчеству одного из самых значительных художников эпохи русского символизма и реализма Михаила Нестерова. Выставка представит такие всемирно известные шедевры из собрания Русского музея, как "Портрет дочери", "Под благовест", "Великий постриг", "Святая Русь", "Портрет Ивана Павлова", "Портрет хирурга Юдина" и другие. Экспозиция охватит все ключевые этапы творчества мастера, начиная с его ранних работ и заканчивая зрелыми произведениями, которые отражают глубокие духовные искания автора. Масштабная выставка включит в себя более 400 произведений живописи и графики.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея Журналисты работают в Русском музее
Журналисты работают в Русском музее - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
Журналисты работают в Русском музее
Ещё один проект в рамках национального проекта "Семья" – выставка "Марш энтузиастов". Она посвящена искусству эпохи соцреализма – стиля, определившего облик отечественной культуры 1930-х – 1950-х годов. Выставка передаст энергетику единения народа вокруг общей цели и поддержки человека Труда. В экспозиции будет представлено более 300 шедевров живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собрания Русского музея. Монументальные полотна, преимущественно хранившиеся в фондах музея, откроют зрителю виртуозное мастерство и особенности художественного языка ведущих советских художников. Экспозицию дополнят произведения монументальной скульптуры Веры Мухиной, Сергея Коненкова и Бориса Королева, выполненные в бронзе, дереве и гипсе, а также редкие образцы торжественного фарфора и стекла, созданные для государственных церемоний.
Выставки "Душа народа" и "Марш энтузиастов" после показа на площадках Русского музея можно будет увидеть в Сергиевом Посаде, Ростове Великом, Оренбурге и других городах страны.
Знаковым событием в столице Республики Беларусь – Минске – станут масштабные "Дни Русского музея" с участием Национального художественного музея Беларуси. В программу войдёт "выставка одного шедевра" – знаменитого полотна Марка Шагала "Прогулка", символа безграничной любви и духовной свободы.
Фестиваль Интермузей - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Золотой век пресс-службы: как сегодня меняется пиар музеев
29 августа, 16:44
 
Музейные маршруты России
 
 
