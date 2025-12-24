Монах рассказал, можно ли православным праздновать Рождество с католиками

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Запрета на посещение празднования Рождества вместе с католиками и протестантами для православных нет, обычно верующие просто поздравляют с праздником своих друзей и знакомых других вероисповеданий, рассказал РИА Новости накануне Рождества по западной традиции председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

"У них свой обычай, а у нас свой обычай. Запрет - не очень удачное слово. Сейчас если они (католики и протестанты - ред.) - наши соседи, знакомые, то мы их поздравим. Если нет, мы не особо беспокоимся. У нас очень спокойно к этому относятся, какой-то розни не существует", - сказал РИА Новости Маркиш, отвечая на вопрос, запрещено ли православным участвовать в праздновании Рождества у католиков и протестантов по западной календарной традиции.

В свою очередь, заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил агентству, что патриарх Московский и всея Руси поздравляет с Рождеством 25 декабря католические и протестантские общины.

"Есть практика поздравления предстоятелем Русской церкви католических и протестантских общин с праздником Рождества по новому стилю. Подобные же поздравления как правило получает Русская церковь от них в свою очередь, в день Рождества по старому стилю", - сказал он РИА Новости.