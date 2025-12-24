Рейтинг@Mail.ru
Монах рассказал, можно ли православным праздновать Рождество с католиками - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
04:51 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/rozhdestvo-2064223321.html
Монах рассказал, можно ли православным праздновать Рождество с католиками
Монах рассказал, можно ли православным праздновать Рождество с католиками - РИА Новости, 24.12.2025
Монах рассказал, можно ли православным праздновать Рождество с католиками
Запрета на посещение празднования Рождества вместе с католиками и протестантами для православных нет, обычно верующие просто поздравляют с праздником своих... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T04:51:00+03:00
2025-12-24T04:51:00+03:00
религия
америка
словакия
республика сербская
ситуация вокруг упц
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20236/55/202365516_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_700f79a404945367be9d47272746c81d.jpg
https://ria.ru/20251222/tserkov-2063867972.html
https://ria.ru/20251204/svyaschennik-2059590244.html
америка
словакия
республика сербская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20236/55/202365516_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_a0ce3e7fc7090b45cc407b575f77a102.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
америка, словакия, республика сербская, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Америка, Словакия, Республика Сербская, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Монах рассказал, можно ли православным праздновать Рождество с католиками

РИА Новости: запрета на празднование Рождества с католиками нет

© Фото : Пресс-служба Московской ПатриархииРождественские вертепы в московских храмах
Рождественские вертепы в московских храмах - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Фото : Пресс-служба Московской Патриархии
Рождественские вертепы в московских храмах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Запрета на посещение празднования Рождества вместе с католиками и протестантами для православных нет, обычно верующие просто поздравляют с праздником своих друзей и знакомых других вероисповеданий, рассказал РИА Новости накануне Рождества по западной традиции председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).
"У них свой обычай, а у нас свой обычай. Запрет - не очень удачное слово. Сейчас если они (католики и протестанты - ред.) - наши соседи, знакомые, то мы их поздравим. Если нет, мы не особо беспокоимся. У нас очень спокойно к этому относятся, какой-то розни не существует", - сказал РИА Новости Маркиш, отвечая на вопрос, запрещено ли православным участвовать в праздновании Рождества у католиков и протестантов по западной календарной традиции.
Прихожане в канун Рождества в церкви Рождества Христова в Вифлееме - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Вифлеемский огонь передадут из Москвы в регионы России после Рождества
22 декабря, 15:35
В свою очередь, заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сообщил агентству, что патриарх Московский и всея Руси поздравляет с Рождеством 25 декабря католические и протестантские общины.
"Есть практика поздравления предстоятелем Русской церкви католических и протестантских общин с праздником Рождества по новому стилю. Подобные же поздравления как правило получает Русская церковь от них в свою очередь, в день Рождества по старому стилю", - сказал он РИА Новости.
Рождество Христово празднуют в ночь на 25 декабря конфессии и церкви, придерживающиеся Григорианского и Новоюлианского календарей: католики, большая часть протестантов (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также ряд православных Церквей: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская и Православная церковь в Америке. В православной церкви Чешских земель и Словакии Рождество празднуют дважды - и по Юлианскому, и по Новоюлианскому календарям. Остальные поместные православные церкви - Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская, - а также афонские монастыри и некоторые протестанты, живут по Юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь на 7 января.
Икона Богородицы в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Священник рассказал, почему Пресвятая Богородица - "мать" для всех верующих
4 декабря, 04:05
 
РелигияАмерикаСловакияРеспублика СербскаяСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала