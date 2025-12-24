Рейтинг@Mail.ru
Продажу энергетиков запретили в школах Татарстана
15:51 24.12.2025
Продажу энергетиков запретили в школах Татарстана
Депутаты Татарстана приняли закон о запрете продажи энергетических напитков на территориях образовательных и социальных объектов, сообщил госсовет республики. РИА Новости, 24.12.2025
Продажу энергетиков запретили в школах Татарстана

УФА, 24 дек – РИА Новости. Депутаты Татарстана приняли закон о запрете продажи энергетических напитков на территориях образовательных и социальных объектов, сообщил госсовет республики.
В первом чтении и в целом принят законопроект о запрете и ограничениях продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, на территории республики Татарстан, следует из релиза.
"Принятый закон запрещает продажу тонизирующих напитков в объектах образовательного, медицинского и социального назначения. Парламентарии также внесли изменение в кодекс об административных правонарушениях, которым вводится административная ответственность за нарушение ограничений продажи энергетиков", - говорится в сообщении.
По данным парламента республики, за нарушение установлен штраф на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей.
"Опасность данных напитков для здоровья человека заключается в том, что концентрация кофеина, сахара, витаминов, аминокислот и веществ растительного происхождения в энергетических напитках кратно выше допустимых норм", – приводятся в релизе слова депутата госсовета Татарстана Артура Абдульзянова.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке алкоголя через MAX
Вчера, 12:06
 
