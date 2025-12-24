Рейтинг@Mail.ru
Россияне этой зимой могут долететь прямыми рейсами в 41 страну - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
00:53 24.12.2025 (обновлено: 00:54 24.12.2025)
https://ria.ru/20251224/rossijane-2064209039.html
Россияне этой зимой могут долететь прямыми рейсами в 41 страну
Россияне этой зимой могут долететь прямыми рейсами в 41 страну - РИА Новости, 24.12.2025
Россияне этой зимой могут долететь прямыми рейсами в 41 страну
Россияне этой зимой могут долететь прямыми рейсами в 41 страну, а также в специальные административные районы Китая - Гонконг и Макао, посчитал корреспондент... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T00:53:00+03:00
2025-12-24T00:54:00+03:00
туризм
китай
гонконг
макао
шереметьево (аэропорт)
новый год
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31399/35/313993558_0:116:3050:1832_1920x0_80_0_0_f0608556d43f3f8d11f9651ce1d0ba3a.jpg
https://ria.ru/20250807/turizm-2033837242.html
китай
гонконг
макао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31399/35/313993558_383:0:3050:2000_1920x0_80_0_0_347368a0e0e2e0ffa015707301c62955.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, гонконг, макао, шереметьево (аэропорт), новый год, туризм
Туризм, Китай, Гонконг, Макао, Шереметьево (аэропорт), Новый год, Туризм
Россияне этой зимой могут долететь прямыми рейсами в 41 страну

РИА Новости: россияне зимой могут долететь прямыми рейсами в 41 страну и в Макао

© РИА Новости / Сергей Трубицын | Перейти в медиабанкПассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта "Шереметьево".
Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Сергей Трубицын
Перейти в медиабанк
Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта "Шереметьево".. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россияне этой зимой могут долететь прямыми рейсами в 41 страну, а также в специальные административные районы Китая - Гонконг и Макао, посчитал корреспондент РИА Новости на основе зимнего расписания российских аэропортов.
Больше всего рейсов из России принимает Турция - более 400 перелетов в неделю, лидирует она и по количеству авиакомпаний, обслуживающих рейсы. При этом больше всего направлений открыто в Китае, из российских городов можно напрямую прилететь в 18 китайских аэропортов, Гонконг, а с 22 декабря еще и Макао.
Самым редким направлением является КНДР. Рейсы между Москвой и Пхеньяном выполняются примерно раз в месяц, полеты из "Шереметьево" выполняет авиакомпания Nordwind ("Северный ветер").
Туристы с чемоданами в аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Россияне назвали лучшие страны для гастрономического туризма
7 августа, 04:26
 
ТуризмКитайГонконгМакаоШереметьево (аэропорт)Новый годТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала