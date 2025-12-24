МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россияне этой зимой могут долететь прямыми рейсами в 41 страну, а также в специальные административные районы Китая - Гонконг и Макао, посчитал корреспондент РИА Новости на основе зимнего расписания российских аэропортов.