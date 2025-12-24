Рейтинг@Mail.ru
Число многодетных семей в России выросло, сообщил ВЦИОМ - РИА Новости, 24.12.2025
16:25 24.12.2025
Число многодетных семей в России выросло, сообщил ВЦИОМ
Число многодетных семей в России выросло, сообщил ВЦИОМ - РИА Новости, 24.12.2025
Число многодетных семей в России выросло, сообщил ВЦИОМ
Количество многодетных семей в России в 2025 году увеличилось на 8,8%, но не теми темпами, чтобы компенсировать общее снижение рождаемости, сообщил генеральный... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T16:25:00+03:00
2025-12-24T16:25:00+03:00
общество
россия
валерий федоров
вциом
общество, россия, валерий федоров, вциом
Общество, Россия, Валерий Федоров, ВЦИОМ
Число многодетных семей в России выросло, сообщил ВЦИОМ

ВЦИОМ: число многодетных семей в России в 2025 году выросло на 8,8%

© inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© inarik
Руки ребенка и матери. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Количество многодетных семей в России в 2025 году увеличилось на 8,8%, но не теми темпами, чтобы компенсировать общее снижение рождаемости, сообщил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.
В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в ходе которой эксперты ВЦИОМ представляют основные тренды 2025 года и прогнозы на 2026 год.
"Интересный тренд, мы его зафиксировали в этом году, и он находит отражение в статистике - растет число многодетных семей. К сожалению, не теми темпами, чтобы скомпенсировать общее снижение рождаемости, но действительно растет. Вот, цифры есть", - сказал Федоров в ходе пресс-конференции, приводя данные о росте на 8,8% в презентации.
По его словам, комплексного решения демографических проблем пока не найдено, но его интенсивный поиск продолжается на всех уровнях - осознана необходимость систематизировать меры поддержки семей и рождаемости.
"Очень правильным было решение создать руководящий орган при президенте. Первое заседание в октябре прошло Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики. И, так сказать, уверен, поиск вот этого комплексного решения будет идти быстрее и эффективнее", - подчеркнул Федоров.
Кроме того, в 2026 году государство сфокусируется на вопросах репродуктивного здоровья. Так как многие из россиян не рожают, не потому что не хотят, а потому что зачастую не могут это сделать это по медицинским причинам.
"И вот государство в эту сторону наконец разворачивается - центры здоровья переоснащаются, запускаются. То есть процесс пошел, и в 2026 году он должен дать уже первые позитивные результаты", - уточнил генеральный директор АЦ ВЦИОМ.
Также в следующем году власти подойдут к теме поддержки ответственного отцовства. Вместо символических мер, будут сделаны реальные шаги в направлении поддержки вовлеченного отцовства и распространения культуры вовлеченного отцовства в России.
ОбществоРоссияВалерий ФедоровВЦИОМ
 
 
Заголовок открываемого материала