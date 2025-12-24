Число многодетных семей в России выросло, сообщил ВЦИОМ

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Количество многодетных семей в России в 2025 году увеличилось на 8,8%, но не теми темпами, чтобы компенсировать общее снижение рождаемости, сообщил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, в ходе которой эксперты ВЦИОМ представляют основные тренды 2025 года и прогнозы на 2026 год.

"Интересный тренд, мы его зафиксировали в этом году, и он находит отражение в статистике - растет число многодетных семей. К сожалению, не теми темпами, чтобы скомпенсировать общее снижение рождаемости, но действительно растет. Вот, цифры есть", - сказал Федоров в ходе пресс-конференции, приводя данные о росте на 8,8% в презентации.

По его словам, комплексного решения демографических проблем пока не найдено, но его интенсивный поиск продолжается на всех уровнях - осознана необходимость систематизировать меры поддержки семей и рождаемости.

"Очень правильным было решение создать руководящий орган при президенте. Первое заседание в октябре прошло Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики. И, так сказать, уверен, поиск вот этого комплексного решения будет идти быстрее и эффективнее", - подчеркнул Федоров.

Кроме того, в 2026 году государство сфокусируется на вопросах репродуктивного здоровья. Так как многие из россиян не рожают, не потому что не хотят, а потому что зачастую не могут это сделать это по медицинским причинам.

"И вот государство в эту сторону наконец разворачивается - центры здоровья переоснащаются, запускаются. То есть процесс пошел, и в 2026 году он должен дать уже первые позитивные результаты", - уточнил генеральный директор АЦ ВЦИОМ.