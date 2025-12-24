Рейтинг@Mail.ru
Совфед рекомендовал МИД призвать страны дистанцироваться от курса СЕ - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/rossija-2064381042.html
Совфед рекомендовал МИД призвать страны дистанцироваться от курса СЕ
Совфед рекомендовал МИД призвать страны дистанцироваться от курса СЕ - РИА Новости, 24.12.2025
Совфед рекомендовал МИД призвать страны дистанцироваться от курса СЕ
Россия предлагает странам мирового большинства дистанцироваться от конфронтационного курса Совета Европы в отношении Москвы, говорится в постановлении Совфеда,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:40:00+03:00
2025-12-24T15:40:00+03:00
в мире
россия
москва
сергей лавров
совет европы
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029464861_0:112:3003:1801_1920x0_80_0_0_173a26b76d834bb2a13fa2c1f4b6422a.jpg
https://ria.ru/20251224/ssha-2064338696.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029464861_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_584b98ea48dc5c318d5a8ffa1d05168f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, сергей лавров, совет европы, совет федерации рф
В мире, Россия, Москва, Сергей Лавров, Совет Европы, Совет Федерации РФ
Совфед рекомендовал МИД призвать страны дистанцироваться от курса СЕ

Совфед рекомендовал МИД призвать страны большинства дистанцироваться от курса СЕ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Россия предлагает странам мирового большинства дистанцироваться от конфронтационного курса Совета Европы в отношении Москвы, говорится в постановлении Совфеда, содержащем рекомендации для МИД РФ.
Сенаторы приняли документ в среду по итогам выступления в палате министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
"Рекомендовать министерству иностранных дел... призывать страны мирового большинства дистанцироваться от конфронтационного курса Совета Европы в отношении Российской Федерации и реализуемых в его рамках после начала специальной военной операции таких псевдоюридических антироссийских инициатив, как "реестр ущерба", "претензионная комиссия для Украины" или "специальный трибунал", - говорится в постановлении.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Совфед рекомендовал МИД выстроить диалог с США с учетом украинского вопроса
Вчера, 14:10
 
В миреРоссияМоскваСергей ЛавровСовет ЕвропыСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала