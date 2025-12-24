https://ria.ru/20251224/rossija-2064381042.html
Совфед рекомендовал МИД призвать страны дистанцироваться от курса СЕ
Совфед рекомендовал МИД призвать страны дистанцироваться от курса СЕ - РИА Новости, 24.12.2025
Совфед рекомендовал МИД призвать страны дистанцироваться от курса СЕ
Россия предлагает странам мирового большинства дистанцироваться от конфронтационного курса Совета Европы в отношении Москвы, говорится в постановлении Совфеда,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T15:40:00+03:00
2025-12-24T15:40:00+03:00
2025-12-24T15:40:00+03:00
в мире
россия
москва
сергей лавров
совет европы
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029464861_0:112:3003:1801_1920x0_80_0_0_173a26b76d834bb2a13fa2c1f4b6422a.jpg
https://ria.ru/20251224/ssha-2064338696.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029464861_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_584b98ea48dc5c318d5a8ffa1d05168f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, сергей лавров, совет европы, совет федерации рф
В мире, Россия, Москва, Сергей Лавров, Совет Европы, Совет Федерации РФ
Совфед рекомендовал МИД призвать страны дистанцироваться от курса СЕ
Совфед рекомендовал МИД призвать страны большинства дистанцироваться от курса СЕ