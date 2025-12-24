Роспотребнадзор подготовит предложения по регулированию отрасли готовой еды

В рамках заседания обсуждался вопрос регулирование рынка готовой еды. В последние три года данный сегмент показывает рост в среднем по 30%, что требует повышенного внимания со стороны государства. Мантуров обозначил необходимость четкого определения термина "готовая еда" и разделения продукции, которая продается в магазинах и через доставку, и продукции, реализуемой в кафе и ресторанах.