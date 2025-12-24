https://ria.ru/20251224/rospotrebnadzor-2064413968.html
Роспотребнадзор подготовит предложения по регулированию отрасли готовой еды
Роспотребнадзор подготовит предложения по регулированию отрасли готовой еды - РИА Новости, 24.12.2025
Роспотребнадзор подготовит предложения по регулированию отрасли готовой еды
Роспотребнадзору поручено подготовить предложения по законодательному регулированию отрасли готовой еды, говорится в сообщении правительства РФ в мессенджере... РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости.
Роспотребнадзору поручено подготовить предложения по законодательному регулированию отрасли готовой еды, говорится
в сообщении правительства РФ в мессенджере Max.
"В целях выработки комплекса мер Роспотребнадзору
было поручено подготовить предложения по внесению изменений в законодательство для регулирования отрасли готовой еды", - говорится в сообщении.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров
провел заключительное в 2025 году заседание госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
В рамках заседания обсуждался вопрос регулирование рынка готовой еды. В последние три года данный сегмент показывает рост в среднем по 30%, что требует повышенного внимания со стороны государства. Мантуров обозначил необходимость четкого определения термина "готовая еда" и разделения продукции, которая продается в магазинах и через доставку, и продукции, реализуемой в кафе и ресторанах.
"Ответы на эти базовые вопросы станут отправной точкой для построения комплексной системы регулирования в этом сегменте рынка. Задача крайне важная и касается безопасности наших граждан, учитывая негативный опыт массового отравления в прошлом году", – подчеркнул Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении правительства РФ.