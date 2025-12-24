Рейтинг@Mail.ru
СК устанавливает обстоятельства инцидента с сотрудниками ДПС в Москве
03:19 24.12.2025 (обновлено: 04:30 24.12.2025)
СК устанавливает обстоятельства инцидента с сотрудниками ДПС в Москве
СК устанавливает обстоятельства инцидента с сотрудниками ДПС в Москве
2025
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
СК устанавливает обстоятельства инцидента с сотрудниками ДПС в Москве

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали сотрудники ДПС, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали сотрудники ДПС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с инцидентом, произошедшим на Елецкой в Москве, возбуждено уголовное дело.
"Следователями и криминалистами столичного СК совместно с оперативными службами осматривается место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", - говорится в сообщении.
В ЧП на юге Москвы пострадал один человек
22 декабря, 08:04
