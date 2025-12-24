СК устанавливает обстоятельства инцидента с сотрудниками ДПС в Москве

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали сотрудники ДПС, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Отмечается, что в связи с инцидентом, произошедшим на Елецкой в Москве, возбуждено уголовное дело.