СК устанавливает обстоятельства инцидента с сотрудниками ДПС в Москве
СК устанавливает обстоятельства инцидента с сотрудниками ДПС в Москве
СК устанавливает обстоятельства инцидента с сотрудниками ДПС в Москве
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали сотрудники ДПС, сообщили РИА Новости в СК РФ.
2025-12-24T03:19:00+03:00
2025-12-24T03:19:00+03:00
2025-12-24T04:30:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
россия
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК устанавливает обстоятельства инцидента с сотрудниками ДПС в Москве
СК начал проверку после ДТП с участием сотрудников ДПС на юге Москвы
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали сотрудники ДПС, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы
, в результате которого пострадали сотрудники ДПС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с инцидентом, произошедшим на Елецкой в Москве, возбуждено уголовное дело.
"Следователями и криминалистами столичного СК
совместно с оперативными службами осматривается место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая", - говорится в сообщении.