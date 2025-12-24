Рейтинг@Mail.ru
Путин подвел итоги осенней сессии Совета Федерации - РИА Новости, 24.12.2025
14:25 24.12.2025 (обновлено: 14:57 24.12.2025)
Путин подвел итоги осенней сессии Совета Федерации
Путин подвел итоги осенней сессии Совета Федерации - РИА Новости, 24.12.2025
Путин подвел итоги осенней сессии Совета Федерации
Владимир Путин оценил итоги работы Совета Федерации в осеннюю сессию как положительные. РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T14:25:00+03:00
2025-12-24T14:57:00+03:00
политика
россия
владимир путин
совет федерации рф
россия
политика, россия, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Путин подвел итоги осенней сессии Совета Федерации

Путин: Совет Федерации завершает осеннюю сессию с хорошим результатом

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин оценил итоги работы Совета Федерации в осеннюю сессию как положительные.
"Парламент России, обе его палаты завершают осеннюю сессию с хорошим результатом", — сказал глава государства на пленарном заседании Совета Федерации.
Верхняя палата обеспечивает взаимосвязь между уровнями публичной власти, это важно при федеративном устройстве, подчеркнул глава государства. Он подчеркнул, что уверен в профессионализме и государственном подходе сенаторов.
Он отметил, что в осеннюю сессию парламент принял несколько важных законов в сферах укрепления нацбезопасности, экономики, социальной политики.
Поскольку стратегические планы и программы развития сегодня охватывают всю Россию, Путин призвал активнее включать регионы в выработку новых решений общенациональной повестки.
"У всех субъектов Федерации есть свои точки роста, сильные стороны, безусловно, нужно их видеть и поддерживать. И это наша с вами — и ваша в данном случае — святая обязанность", — сказал он.
Сенаторы должны досконально знать интересы субъектов, которые представляют, и запросы людей, добавил президент.
Он отметил внимание Совета Федерации к вопросам интеграции новых регионов, а также поблагодарил парламентариев за работу по поддержке героев спецоперации и членов их семей.
В этом году исполняется 25 лет с момента, когда Путин инициировал изменение порядка формирования Совета Федерации. Прежде в него входили по два представителя от каждого региона — губернатор и глава местного парламента, которые совмещали основную работу с сенаторской. Идея главы государства была призвана улучшить качество парламентской деятельности и усилить демократию. После изменений, принятых в 2000 году, представителей субъектов в СФ стали назначать: одного — исполнительная власть, другого — законодательная. При этом сенаторы не являются губернаторами или спикерами местных парламентов.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко перед началом пленарного заседания Совета Федерации РФ. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
ПолитикаРоссияВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
