Путин подвел итоги осенней сессии Совета Федерации

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин оценил итоги работы Совета Федерации в осеннюю сессию как положительные.
"Парламент России, обе его палаты завершают осеннюю сессию с хорошим результатом", — сказал глава государства на пленарном заседании Совета Федерации.
Верхняя палата обеспечивает взаимосвязь между уровнями публичной власти, это важно при федеративном устройстве, подчеркнул глава государства. Он подчеркнул, что уверен в профессионализме и государственном подходе сенаторов.
Он отметил, что в осеннюю сессию парламент принял несколько важных законов в сферах укрепления нацбезопасности, экономики, социальной политики.
Поскольку стратегические планы и программы развития сегодня охватывают всю Россию, Путин призвал активнее включать регионы в выработку новых решений общенациональной повестки.
"У всех субъектов Федерации есть свои точки роста, сильные стороны, безусловно, нужно их видеть и поддерживать. И это наша с вами — и ваша в данном случае — святая обязанность", — сказал он.
Сенаторы должны досконально знать интересы субъектов, которые представляют, и запросы людей, добавил президент.
Он отметил внимание Совета Федерации к вопросам интеграции новых регионов, а также поблагодарил парламентариев за работу по поддержке героев спецоперации и членов их семей.
В этом году исполняется 25 лет с момента, когда Путин инициировал изменение порядка формирования Совета Федерации. Прежде в него входили по два представителя от каждого региона — губернатор и глава местного парламента, которые совмещали основную работу с сенаторской. Идея главы государства была призвана улучшить качество парламентской деятельности и усилить демократию. После изменений, принятых в 2000 году, представителей субъектов в СФ стали назначать: одного — исполнительная власть, другого — законодательная. При этом сенаторы не являются губернаторами или спикерами местных парламентов.