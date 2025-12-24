Путин подвел итоги осенней сессии Совета Федерации

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Путин оценил итоги работы Совета Федерации в осеннюю сессию как положительные.

"Парламент России , обе его палаты завершают осеннюю сессию с хорошим результатом", — сказал глава государства на пленарном заседании Совета Федерации

Верхняя палата обеспечивает взаимосвязь между уровнями публичной власти, это важно при федеративном устройстве, подчеркнул глава государства. Он подчеркнул, что уверен в профессионализме и государственном подходе сенаторов.

Он отметил, что в осеннюю сессию парламент принял несколько важных законов в сферах укрепления нацбезопасности, экономики, социальной политики.

Поскольку стратегические планы и программы развития сегодня охватывают всю Россию, Путин призвал активнее включать регионы в выработку новых решений общенациональной повестки.

"У всех субъектов Федерации есть свои точки роста, сильные стороны, безусловно, нужно их видеть и поддерживать. И это наша с вами — и ваша в данном случае — святая обязанность", — сказал он.

Сенаторы должны досконально знать интересы субъектов, которые представляют, и запросы людей, добавил президент.

Он отметил внимание Совета Федерации к вопросам интеграции новых регионов, а также поблагодарил парламентариев за работу по поддержке героев спецоперации и членов их семей.