Путин примет участие в пленарном заседании Совфеда
Президент России Владимир Путин в среду примет участие в пленарном заседании Совета Федерации, который завершает осеннюю сессию, российский лидер выступит перед
россия
