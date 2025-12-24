CNN: в США ищут добровольцев для редактирования файлов Эпштейна

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Прокуратура в американском штате Флорида ищет добровольцев для редактирования файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна в праздники в обмен на отгулы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на разосланное электронное письмо.
Отмечается, что письмо было разослано ответственным прокурором офиса прокурора США по южному округу Флориды.
Как отмечает телеканал, в письме упоминается возможность того, что новая партия файлов Эпштейна может быть опубликована в ближайшие дни, включая праздничные дни по случаю Рождества и Нового года.
Во вторник минюст США опубликовал около 30 тысяч страниц по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации Эпштейна.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация президента США Дональда Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
