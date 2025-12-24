Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в многоэтажке на Рублевке в Москве пострадали два человека - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/pozhar-2064473904.html
При пожаре в многоэтажке на Рублевке в Москве пострадали два человека
При пожаре в многоэтажке на Рублевке в Москве пострадали два человека - РИА Новости, 24.12.2025
При пожаре в многоэтажке на Рублевке в Москве пострадали два человека
Два человека пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме на Рублевском шоссе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщили в главке МЧС РФ по... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T22:51:00+03:00
2025-12-24T22:51:00+03:00
происшествия
рублевское шоссе
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
https://ria.ru/20251220/pozhar-2063527915.html
рублевское шоссе
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рублевское шоссе, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рублевское шоссе, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в многоэтажке на Рублевке в Москве пострадали два человека

При пожаре в квартире многоэтажки на Рублевке в Москве пострадали два человека

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Два человека пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме на Рублевском шоссе в Москве, возгорание ликвидировано, сообщили в главке МЧС РФ по столице.
Ранее в столичном главке ведомства сообщили, что пожар произошел в квартире на 15-м этаже многоэтажного жилого дома на Рублевском шоссе в Москве.
«
"Пожар локализован на площади 16 квадратных метров. К сожалению, два человека из горящей квартиры пострадали", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка ведомства.
Отмечается, что силами пожарных при помощи спасательных устройств спасен человек с 16-го этажа.
Позже в ведомстве сообщили о полной ликвидации пожара.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Москве загорелся дом на Первомайской улице
20 декабря, 15:40
 
ПроисшествияРублевское шоссеМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала