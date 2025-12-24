Рейтинг@Mail.ru
В Москве потушили пожар на складе у Рижского вокзала
18:13 24.12.2025
В Москве потушили пожар на складе у Рижского вокзала
В Москве потушили пожар на складе у Рижского вокзала
Пожар на складе возле Рижского вокзала в центре Москвы полностью потушен, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.12.2025
В Москве потушили пожар на складе у Рижского вокзала

На складе у Рижского вокзала в Москве потушили пожар на площади 180 квадратов

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пожар на складе возле Рижского вокзала в центре Москвы полностью потушен, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Принятыми мерами пожар ликвидирован на площади 180 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении министерства.
Пожар на складе в Кабардино-Балкарии потушили
22 декабря, 17:12
 
