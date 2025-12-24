https://ria.ru/20251224/pozhar-2064436089.html
В Москве потушили пожар на складе у Рижского вокзала
Пожар на складе возле Рижского вокзала в центре Москвы полностью потушен, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 24.12.2025
