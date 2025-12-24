Движение по Водопроводному переулку в Москве перекрыли из-за пожара

«

"В связи с возгоранием на Водопроводном переулке, дом 2с1 перекрыто движение по Водопроводному переулку. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении дептранса.