Покровская назвала Путина капитаном российского спорта

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская назвала президента РФ Владимира Путина капитаном российского спорта.
Президент РФ вручает государственные награды в среду в Кремле. Покровская была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
"Благодаря вам мы не растеряли элиту российского спорта, не растеряли систему российского спорта. Несмотря на то, что мы были отстранены на четыре долгих года от спорта, сейчас, когда начались старты, все увидели, что российский спорт остается таким же серьезным соперником и победителем. Мы верим в вас, а вы верите в нас, как капитан нашей команды", - сказала Покровская после получения награды.
10 ноября Покровская покинула пост главного тренера сборной и перешла на должность советника председателя Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина. В качестве своей преемницы на посту главного тренера она представила семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину.
