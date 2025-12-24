Рейтинг@Mail.ru
Покровская назвала Путина капитаном российского спорта
17:15 24.12.2025 (обновлено: 18:46 24.12.2025)
Покровская назвала Путина капитаном российского спорта
Покровская назвала Путина капитаном российского спорта
Покровская назвала Путина капитаном российского спорта

Президент РФ Владимир Путин и бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Центра спортивной подготовки сборных команд России Татьяна Покровская
Президент РФ Владимир Путин и бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Центра спортивной подготовки сборных команд России Татьяна Покровская
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Заслуженный тренер России по синхронному плаванию Татьяна Покровская назвала президента РФ Владимира Путина капитаном российского спорта.
Президент РФ вручает государственные награды в среду в Кремле. Покровская была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
"Благодаря вам мы не растеряли элиту российского спорта, не растеряли систему российского спорта. Несмотря на то, что мы были отстранены на четыре долгих года от спорта, сейчас, когда начались старты, все увидели, что российский спорт остается таким же серьезным соперником и победителем. Мы верим в вас, а вы верите в нас, как капитан нашей команды", - сказала Покровская после получения награды.
Покровская возглавляла сборную России по синхронному плаванию с 1998 по 2025 год. Российские синхронистки под ее руководством не проиграли ни одной летней Олимпиады, завоевав золотые медали в Сиднее (2000), Афинах (2004), Пекине (2008), Лондоне (2012), Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2021).
10 ноября Покровская покинула пост главного тренера сборной и перешла на должность советника председателя Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина. В качестве своей преемницы на посту главного тренера она представила семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину.
