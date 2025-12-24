Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся морозы

Синоптик рассказала, что сильные морозы завершатся в среду. По ее словам, в пятницу погода будет особенно ненастной: в ночное время ожидаются местами сильный снег, метель и сильный северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 12-17 метров в секунду.

"И 28, и 29 (декабря - ред.) один прогноз: временами будет приниматься снег. Минимальная температура в Москве - минус пять - минус десять градусов, дневная температура - минус три - минус восемь градусов. Сохранится плотный северо-западный ветер, то есть температура воздуха в принципе приблизится к климатической норме либо даже будет чуть ниже климатической нормы", - заключила Позднякова.