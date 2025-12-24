https://ria.ru/20251224/pogoda-2064460451.html
Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся морозы
Температура в выходные в Москве приблизится к климатической норме, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Температура в выходные в Москве приблизится к климатической норме, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик рассказала, что сильные морозы завершатся в среду. По ее словам, в пятницу погода будет особенно ненастной: в ночное время ожидаются местами сильный снег, метель и сильный северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 12-17 метров в секунду.
"В выходные дни погода, как говорится, у нас будет улучшаться... В выходные погода сохранится облачная, временами со снегом. Температура воздуха начнет понижаться. В течение субботы в Москве
в течение суток - минус два - минус четыре градуса, по региону - минус один - минус шесть градусов", - сказала агентству Позднякова
.
Главный специалист столичного метеобюро отметила, что в воскресенье понижение температуры продолжится.
"И 28, и 29 (декабря - ред.) один прогноз: временами будет приниматься снег. Минимальная температура в Москве - минус пять - минус десять градусов, дневная температура - минус три - минус восемь градусов. Сохранится плотный северо-западный ветер, то есть температура воздуха в принципе приблизится к климатической норме либо даже будет чуть ниже климатической нормы", - заключила Позднякова.