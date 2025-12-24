Люди на Красной площади во время снегопада в Москве. Архивное фото

Люди на Красной площади во время снегопада в Москве

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности с четверга по пятницу

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предупреждение желтого уровня из-за снега и ветра действует в Москве и Подмосковье с четверга по пятницу, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.

"Период предупреждения - с 21.00 мск 25 декабря до 09.00 мск 26 декабря. Ночью и днем 26 декабря ожидаются порывы западного и северного ветра до 15 метров в секунду ночью местами метель", - говорится в сообщении на сайте ведомства.