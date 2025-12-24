https://ria.ru/20251224/pogoda-2064450489.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности с четверга по пятницу
Предупреждение желтого уровня из-за снега и ветра действует в Москве и Подмосковье с четверга по пятницу, следует из данных прогностической карты... РИА Новости, 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предупреждение желтого уровня из-за снега и ветра действует в Москве и Подмосковье с четверга по пятницу, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.
"Период предупреждения - с 21.00 мск 25 декабря до 09.00 мск 26 декабря. Ночью и днем 26 декабря ожидаются порывы западного и северного ветра до 15 метров в секунду ночью местами метель", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Добавляется, что ночью 26 декабря ожидается снег, местами сильный. На дорогах гололедица. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Период предупреждения о снеге длится с 21.00 мск четверга до 21.00 мск пятницы.