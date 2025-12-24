Рейтинг@Mail.ru
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности с четверга по пятницу
19:05 24.12.2025
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности с четверга по пятницу
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности с четверга по пятницу
Предупреждение желтого уровня из-за снега и ветра действует в Москве и Подмосковье с четверга по пятницу, следует из данных прогностической карты... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T19:05:00+03:00
2025-12-24T19:05:00+03:00
https://ria.ru/20251224/pogoda-2064314755.html
москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр
Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности с четверга по пятницу

В Москве и Подмосковье будет сильный снег и ветер с 25 по 26 декабря

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади во время снегопада в Москве
Люди на Красной площади во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Люди на Красной площади во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Предупреждение желтого уровня из-за снега и ветра действует в Москве и Подмосковье с четверга по пятницу, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.
"Период предупреждения - с 21.00 мск 25 декабря до 09.00 мск 26 декабря. Ночью и днем 26 декабря ожидаются порывы западного и северного ветра до 15 метров в секунду ночью местами метель", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Добавляется, что ночью 26 декабря ожидается снег, местами сильный. На дорогах гололедица. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Период предупреждения о снеге длится с 21.00 мск четверга до 21.00 мск пятницы.
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь Москве
Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр
 
 
