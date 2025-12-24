Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье двух мужчин обвинили в вымогательстве денег у коммерсанта
15:41 24.12.2025
В Подмосковье двух мужчин обвинили в вымогательстве денег у коммерсанта
В Подмосковье двух мужчин обвинили в вымогательстве денег у коммерсанта
Два злоумышленника обвиняются в вымогательстве у коммерсанта 25 миллионов рублей и поджоге дома его бывшей жены, Балашихинский суд арестовал их, сообщает... РИА Новости, 24.12.2025
В Подмосковье двух мужчин обвинили в вымогательстве денег у коммерсанта

В Балашихе 2 мужчин обвинили в поджоге дома бывшей жены коммерсанта

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Два злоумышленника обвиняются в вымогательстве у коммерсанта 25 миллионов рублей и поджоге дома его бывшей жены, Балашихинский суд арестовал их, сообщает прокуратура Подмосковья.
"С учетом позиции Балашихинской городской прокуратуры суд заключил под стражу двух соучастников, обвиняемых в вымогательстве и поджоге дома потерпевшей… Фигурантам предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества) пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в апреле двое жителей Балашихи потребовали от коммерсанта 25 миллионов рублей, которые он якобы был им должен. Не добившись желаемого, злоумышленники подожгли дом его бывшей жены и под угрозой применения насилия к детям потребовали от нее передачи денег.
"Женщина восприняла угрозы реально, опасаясь за свою жизнь и жизнь своих близких, обратилась в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны", - сообщили в прокуратуре.
