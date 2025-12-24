"Почта России" опровергла сведения о массовых увольнениях сотрудников

МОСКВА, 24 дек- РИА Новости. "Почта России" опровергла появившуюся в сети информацию о массовых увольнениях сотрудников, текучесть персонала за последние 11 месяцев составила 32,9%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Почта России " не сталкивается с массовыми увольнениями. Это подтверждают и цифры: текучесть персонала в компании за 11 месяцев — 32,9%, один из самых низких показателей в отрасли и среди сопоставимых компаний розничной торговли", - сказали в пресс-службе.

Там же отметили, что компания проводит мероприятия по повышению эффективности труда, в том числе обучение персонала, автоматизацию и цифровизацию процессов, а также соблюдает обязательства перед сотрудниками.

"Система оплаты труда в компании предусматривает оклад и личный бонус за выполнение показателей. "Почта" высоко ценит инициативу и ответственность и регулярно поощряет "полевых" сотрудников за результативную работу", - добавил оператор.