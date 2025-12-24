Рейтинг@Mail.ru
"Почта России" опровергла сведения о массовых увольнениях сотрудников - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/pochtarossii-2064475759.html
"Почта России" опровергла сведения о массовых увольнениях сотрудников
"Почта России" опровергла сведения о массовых увольнениях сотрудников - РИА Новости, 24.12.2025
"Почта России" опровергла сведения о массовых увольнениях сотрудников
"Почта России" опровергла появившуюся в сети информацию о массовых увольнениях сотрудников, текучесть персонала за последние 11 месяцев составила 32,9%,... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T23:10:00+03:00
2025-12-24T23:10:00+03:00
почта россии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012702198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7277e8303b42d83cb7f87ddb4b28c5d4.jpg
https://ria.ru/20251212/proekt-2061488898.html
https://ria.ru/20251211/uvolnenie-2061263009.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012702198_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_edaa75a7e8491348ab5423746854cf11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
почта россии, общество
Почта России, Общество
"Почта России" опровергла сведения о массовых увольнениях сотрудников

РИА Новости: "Почта России" опровергла информацию о массовых увольнениях

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОтделение Почты России
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Отделение Почты России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек- РИА Новости. "Почта России" опровергла появившуюся в сети информацию о массовых увольнениях сотрудников, текучесть персонала за последние 11 месяцев составила 32,9%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Почта России" не сталкивается с массовыми увольнениями. Это подтверждают и цифры: текучесть персонала в компании за 11 месяцев — 32,9%, один из самых низких показателей в отрасли и среди сопоставимых компаний розничной торговли", - сказали в пресс-службе.
Специалист по ИТ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Инфосистемы Джет" проверила итоги первого этапа проекта для "Почты России"
12 декабря, 12:23
Там же отметили, что компания проводит мероприятия по повышению эффективности труда, в том числе обучение персонала, автоматизацию и цифровизацию процессов, а также соблюдает обязательства перед сотрудниками.
"Система оплаты труда в компании предусматривает оклад и личный бонус за выполнение показателей. "Почта" высоко ценит инициативу и ответственность и регулярно поощряет "полевых" сотрудников за результативную работу", - добавил оператор.
Ранее в среду Telegrаm-канал Mash сообщил о том, что сотрудники "Почты России" массово увольняются из-за низких зарплат и постоянно растущего списка обязанностей — по данным канала, за год из компании ушли около 40 тысяч человек.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Трудовом кодексе с 1 марта появится новое основание для увольнения
11 декабря, 02:11
 
Почта РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала