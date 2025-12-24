Рейтинг@Mail.ru
Плющенко дал неожиданный ответ на вопрос о шансах Петросян на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:23 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/plyuschenko-2064374025.html
Плющенко дал неожиданный ответ на вопрос о шансах Петросян на Олимпиаде
Плющенко дал неожиданный ответ на вопрос о шансах Петросян на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Плющенко дал неожиданный ответ на вопрос о шансах Петросян на Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что оценки российским участникам Олимпиады Аделии Петросян и Петру Гуменнику... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T15:23:00+03:00
2025-12-24T15:23:00+03:00
фигурное катание
санкт-петербург
евгений плющенко
аделия петросян
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803347944_0:11:2996:1696_1920x0_80_0_0_5dd5926e4cb11f28d6e54b2dbcbeac40.jpg
https://ria.ru/20251224/plyuschenko-2064344414.html
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803347944_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_230b9615ac37269f909c3a010b4a07a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
санкт-петербург, евгений плющенко, аделия петросян, пётр гуменник
Фигурное катание, Санкт-Петербург, Евгений Плющенко, Аделия Петросян, Пётр Гуменник
Плющенко дал неожиданный ответ на вопрос о шансах Петросян на Олимпиаде

Плющенко: оценивать Петросян и Гуменника на ЧР стоило как-то приземленнее

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что оценки российским участникам Олимпиады Аделии Петросян и Петру Гуменнику на чемпионате страны по фигурному катанию стоило ставить более приземленные.
Петросян и Гуменник выиграли состоявшийся на прошлой неделе в Санкт-Петербурге чемпионат России. В сентябре фигуристы победили на квалификационном олимпийском турнире в Пекине и отобрались на Игры-2026 в Италии.
«
"Думаю, стоит это сделать в контексте итогов завершившегося чемпионата России, - сказал Плющенко, отвечая на просьбу оценить шансы Петросян и Гуменника на Олимпиаде. - Мне кажется, оценки нашим олимпийцам нужно было ставить как-то приземленнее. Понимаю мотивы руководителей федерации и российских судей, но лучше было бы акцентировать внимание на минусах здесь. Чтобы на Олимпиаде не было неприятных сюрпризов".
Елена Костылева и Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Плющенко заявил, что тратил на Костылеву пять миллионов рублей в год
Вчера, 14:28
 
Фигурное катаниеСанкт-ПетербургЕвгений ПлющенкоАделия ПетросянПётр Гуменник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Автодор
    Уралмаш
    73
    67
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    МБА
    УНИКС
    84
    90
  • Волейбол
    Завершен
    Корабелка
    Динамо-Ак Барс
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала