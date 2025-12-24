https://ria.ru/20251224/plyuschenko-2064374025.html
Плющенко дал неожиданный ответ на вопрос о шансах Петросян на Олимпиаде
Плющенко дал неожиданный ответ на вопрос о шансах Петросян на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 24.12.2025
Плющенко дал неожиданный ответ на вопрос о шансах Петросян на Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что оценки российским участникам Олимпиады Аделии Петросян и Петру Гуменнику... РИА Новости Спорт, 24.12.2025
2025-12-24T15:23:00+03:00
2025-12-24T15:23:00+03:00
2025-12-24T15:23:00+03:00
фигурное катание
санкт-петербург
евгений плющенко
аделия петросян
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803347944_0:11:2996:1696_1920x0_80_0_0_5dd5926e4cb11f28d6e54b2dbcbeac40.jpg
https://ria.ru/20251224/plyuschenko-2064344414.html
санкт-петербург
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803347944_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_230b9615ac37269f909c3a010b4a07a5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, евгений плющенко, аделия петросян, пётр гуменник
Фигурное катание, Санкт-Петербург, Евгений Плющенко, Аделия Петросян, Пётр Гуменник
Плющенко дал неожиданный ответ на вопрос о шансах Петросян на Олимпиаде
Плющенко: оценивать Петросян и Гуменника на ЧР стоило как-то приземленнее