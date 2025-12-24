https://ria.ru/20251224/pirotekhnika-2064444939.html
В Воронежской области запретили пиротехнику на Новый год
Пиротехнику запретили использовать в Воронежской области в период новогодних праздников, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.12.2025
