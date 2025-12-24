Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области запретили пиротехнику на Новый год
18:47 24.12.2025 (обновлено: 18:49 24.12.2025)
В Воронежской области запретили пиротехнику на Новый год
В Воронежской области запретили пиротехнику на Новый год
Пиротехнику запретили использовать в Воронежской области в период новогодних праздников, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.12.2025
2025
воронежская область, общество, новый год, пиротехника
Воронежская область, Общество, Новый год, Пиротехника
ВОРОНЕЖ, 24 дек - РИА Новости. Пиротехнику запретили использовать в Воронежской области в период новогодних праздников, сообщает правительство региона.
«
"В результате совместным решением антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Воронежской области с 00.00 (совпадает с мск) 30 декабря 2025 года по 00.00 12 января 2026 года на всей территории региона введен запрет на применение организациями и гражданами пиротехнических изделий", — сообщили в Telegram-канале правительства Воронежской области.
Фейерверк - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В Госдуме предложили усилить контроль за продажей пиротехники
Вчера, 05:06
 
Воронежская область Общество Новый год Пиротехника
 
 
