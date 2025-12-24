Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили усилить контроль за продажей пиротехники - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:06 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/pirotekhnika-2064224195.html
В Госдуме предложили усилить контроль за продажей пиротехники
В Госдуме предложили усилить контроль за продажей пиротехники - РИА Новости, 24.12.2025
В Госдуме предложили усилить контроль за продажей пиротехники
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил усилить контроль за продажей пиротехнических изделий в новогодние и... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T05:06:00+03:00
2025-12-24T05:06:00+03:00
общество
сергей миронов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150572/74/1505727476_0:0:3398:1912_1920x0_80_0_0_c4a8bc548413be47998417497eea9e30.jpg
https://ria.ru/20251120/shtraf-2056190236.html
https://ria.ru/20251217/gosduma-2062532526.html
https://ria.ru/20251222/volgograd-2063872302.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150572/74/1505727476_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_70e35d93c414430a892729c216687876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей миронов
Общество, Сергей Миронов
В Госдуме предложили усилить контроль за продажей пиротехники

РИА Новости: Миронов призвал усилить контроль за продажей пиротехники

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФейерверк
Фейерверк - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Фейерверк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил усилить контроль за продажей пиротехнических изделий в новогодние и рождественские праздники.
Обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустин имеется в распоряжении РИА Новости.
Специалисты МЧС ознакомили с мерами безопасности в новогодние праздники - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Россиян предупредили о штрафах за ущерб при запуске фейерверка или салюта
20 ноября, 06:58
"Прошу поручить уполномоченным органам исполнительной власти организовать и провести в предновогодний и новогодний период комплексные проверочные мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконной продажи пиротехнических изделий, а также на недопущение реализации пиротехнической продукции несовершеннолетним", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что предлагается организовать межведомственный контроль, тщательнее проверять маркировку и условия хранения, выявлять и пресекать нелегальный оборот пиротехники в новогодние праздники.
"Перед Новым годом фейерверки, хлопушки, петарды, бенгальские огни традиционно разлетаются, как "горячие пирожки". Люди берут их оптом, в розницу, а потом локти кусают, слёзы льют. Из-за некачественной пиротехники и неумелого обращения с фейерверками они получают травмы и ожоги. Всплеск травматизма происходит каждые новогодние праздники, но людей это ничему не учит", - считает политик.
По его словам, продают пиротехнику везде: в торговых сетях, интернет-магазинах, маркетплейсах, специализированных магазинах. "Некоторые "особо одаренные" дельцы, невзирая на штрафы, пытаются приторговывать прямо на улице. Зачастую без сертификатов соответствия, без инструкции на русском языке, и что случись, никаких концов после праздников не найдешь", - считает Миронов.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В ГД предложили усилить контроль за повышением цен перед Новым годом
17 декабря, 06:35
Лидер партии добавил, что бывают случаи продажи фейерверков детям, что по закону запрещено.
"Нужны комплексные проверки, выявление нарушителей. Конечная цель - предотвращение пожаров и защита здоровья граждан", - заключил он.
Продажа пиротехники к Новому году - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Волгограде запретили гуляния и пиротехнику в новогодние праздники
22 декабря, 15:48
 
ОбществоСергей Миронов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала