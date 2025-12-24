В Госдуме предложили усилить контроль за продажей пиротехники

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил усилить контроль за продажей пиротехнических изделий в новогодние и рождественские праздники.

Обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустин имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу поручить уполномоченным органам исполнительной власти организовать и провести в предновогодний и новогодний период комплексные проверочные мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконной продажи пиротехнических изделий, а также на недопущение реализации пиротехнической продукции несовершеннолетним", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что предлагается организовать межведомственный контроль, тщательнее проверять маркировку и условия хранения, выявлять и пресекать нелегальный оборот пиротехники в новогодние праздники.

"Перед Новым годом фейерверки, хлопушки, петарды, бенгальские огни традиционно разлетаются, как "горячие пирожки". Люди берут их оптом, в розницу, а потом локти кусают, слёзы льют. Из-за некачественной пиротехники и неумелого обращения с фейерверками они получают травмы и ожоги. Всплеск травматизма происходит каждые новогодние праздники, но людей это ничему не учит", - считает политик.

По его словам, продают пиротехнику везде: в торговых сетях, интернет-магазинах, маркетплейсах, специализированных магазинах. "Некоторые "особо одаренные" дельцы, невзирая на штрафы, пытаются приторговывать прямо на улице. Зачастую без сертификатов соответствия, без инструкции на русском языке, и что случись, никаких концов после праздников не найдешь", - считает Миронов.

Лидер партии добавил, что бывают случаи продажи фейерверков детям, что по закону запрещено.