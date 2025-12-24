Рейтинг@Mail.ru
Представитель СК поздравила Захарову с юбилеем - РИА Новости, 24.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 24.12.2025
https://ria.ru/20251224/petrenko-2064271163.html
Представитель СК поздравила Захарову с юбилеем
Представитель СК поздравила Захарову с юбилеем - РИА Новости, 24.12.2025
Представитель СК поздравила Захарову с юбилеем
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко поздравила с юбилеем официального представителя МИД РФ Марию Захарову, отметив, что безупречное чувство слова... РИА Новости, 24.12.2025
2025-12-24T11:02:00+03:00
2025-12-24T11:02:00+03:00
россия
светлана петренко
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_0:109:3060:1830_1920x0_80_0_0_13cca53cad3fc6a9e86da5722cde435e.jpg
https://ria.ru/20251224/zakharova-2064248345.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_968e4dde2b91171a935bcfc2c003c16c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, светлана петренко, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Светлана Петренко, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Представитель СК поздравила Захарову с юбилеем

Представитель СК Петренко поздравила Захарову с юбилеем, отметив ее патриотизм

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко поздравила с юбилеем официального представителя МИД РФ Марию Захарову, отметив, что безупречное чувство слова и истинный патриотизм позволили ей стать одной из самых узнаваемых и уважаемых деятелей российской дипломатии.
"Уважаемая Мария Владимировна! Примите самые искренние поздравления с юбилеем! Желаю вам крепкого здоровья и оптимизма, неиссякаемой творческой энергии и вдохновения, благополучия и новых успехов в служении на благо Отечества!" - приводятся слова Петренко в официальном Telegram-канале СК РФ.
"Дипломатия в сочетании с ВКС творят чудеса". Яркие цитаты Марии Захаровой
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

"Я хотела ответить на вопрос: на что рассчитывал Запад, когда вводил вот эти санкционные списки? Я вам хочу сказать, они рассчитывали на одно: что мы приползем к ним с просьбой "давайте как-то отыграем...", но они все время забывают одну и ту же вещь: ползти нам исторически мешают крылья".

Мария Захарова — об антироссийских санкциях Запада.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступает на VIII Международном Кремлевском благотворительном кадетском балу

"Я хотела ответить на вопрос: на что рассчитывал Запад, когда вводил вот эти санкционные списки? Я вам хочу сказать, они рассчитывали на одно: что мы приползем к ним с просьбой "давайте как-то отыграем...", но они все время забывают одну и ту же вещь: ползти нам исторически мешают крылья".

Мария Захарова — об антироссийских санкциях Запада.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

"А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области".

Так Захарова прокомментировала заявление экс-главы МИД Великобритании о том, что Россия якобы угрожает Прибалтике.

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге

"А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области".

Так Захарова прокомментировала заявление экс-главы МИД Великобритании о том, что Россия якобы угрожает Прибалтике.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанк

"Двадцатый пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, покуда на ней остались русские. С нас ракета".

Такова была реакция Захаровой на действия европейской Службы внешних связей, которая разослала рекомендации избегать российских дипломатов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

"Двадцатый пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, покуда на ней остались русские. С нас ракета".

Такова была реакция Захаровой на действия европейской Службы внешних связей, которая разослала рекомендации избегать российских дипломатов.

© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

"Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма".

Так официальный представитель МИД прокомментировала резолюцию Европарламента о признании России "спонсором терроризма".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время встречи с журналистами арабских стран в Москве

"Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма".

Так официальный представитель МИД прокомментировала резолюцию Европарламента о признании России "спонсором терроризма".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 11
© Фото : МИД России

"Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой".

Так Захарова прокомментировала заявление министра обороны Италии, в котором тот поблагодарил главу киевского режима Владимира Зеленского за то, что он якобы "нашел в себе силы бороться с коррупцией".

Мария Захарова

"Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой".

Так Захарова прокомментировала заявление министра обороны Италии, в котором тот поблагодарил главу киевского режима Владимира Зеленского за то, что он якобы "нашел в себе силы бороться с коррупцией".

© Фото : МИД России
5 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

"К вопросу о том, что такое "привилегия" в понимании европейцев на самом деле — мыться, греться и проветривать. Как оказывается".

Захарова — в ответ на заявление на тот момент премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы — привилегия, а не право.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022

"К вопросу о том, что такое "привилегия" в понимании европейцев на самом деле — мыться, греться и проветривать. Как оказывается".

Захарова — в ответ на заявление на тот момент премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы — привилегия, а не право.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

"Дипломатия в сочетании с ВКС России творят чудеса!"

Так Захарова прокомментировала слова экс-главы МИД Италии Паоло Джентилони, который назвал чудом почти месячное соблюдение перемирия в Сирии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова представила в Музее Востока собственную коллекцию китайских чайников

"Дипломатия в сочетании с ВКС России творят чудеса!"

Так Захарова прокомментировала слова экс-главы МИД Италии Паоло Джентилони, который назвал чудом почти месячное соблюдение перемирия в Сирии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

"Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз".

Таким образом Захарова отреагировала на высказывание экс-главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможности "осадить" Лаврова и "вызвать на разговор" Путина.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на Российской национальной музыкальной премии Виктория-2025 в концертном зале Live Арена

"Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз".

Таким образом Захарова отреагировала на высказывание экс-главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможности "осадить" Лаврова и "вызвать на разговор" Путина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

"Логика понятная: тот, кому Санта не принесет подарок, должен четко усвоить — виноваты русские, пусть даже волки. Может, это западная зооместь за подсвинков?"

Так ответила Захарова на статью CNN, в которой говорилось о вине российских волков в гибели северных оленей в Финляндии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021

"Логика понятная: тот, кому Санта не принесет подарок, должен четко усвоить — виноваты русские, пусть даже волки. Может, это западная зооместь за подсвинков?"

Так ответила Захарова на статью CNN, в которой говорилось о вине российских волков в гибели северных оленей в Финляндии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 11
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

"Надо было договорить: "А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: "Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело".

Захарова высмеяла слова Зеленского о том, что "Путиных много" — якобы один разговаривает с американцами, другой произносит речи, а третий "делает что-то другое".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступает на женском Форуме в большом городе в киноконцерне Мосфильм

"Надо было договорить: "А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: "Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело".

Захарова высмеяла слова Зеленского о том, что "Путиных много" — якобы один разговаривает с американцами, другой произносит речи, а третий "делает что-то другое".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Об инциденте с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону от жены Брижит на выходе из самолета:

"Подсказываю: может, это была "рука Кремля"?"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

Об инциденте с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону от жены Брижит на выходе из самолета:

"Подсказываю: может, это была "рука Кремля"?"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
11 из 11

"Я хотела ответить на вопрос: на что рассчитывал Запад, когда вводил вот эти санкционные списки? Я вам хочу сказать, они рассчитывали на одно: что мы приползем к ним с просьбой "давайте как-то отыграем...", но они все время забывают одну и ту же вещь: ползти нам исторически мешают крылья".

Мария Захарова — об антироссийских санкциях Запада.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 11

"А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области".

Так Захарова прокомментировала заявление экс-главы МИД Великобритании о том, что Россия якобы угрожает Прибалтике.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 11

"Двадцатый пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, покуда на ней остались русские. С нас ракета".

Такова была реакция Захаровой на действия европейской Службы внешних связей, которая разослала рекомендации избегать российских дипломатов.

© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
3 из 11

"Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма".

Так официальный представитель МИД прокомментировала резолюцию Европарламента о признании России "спонсором терроризма".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 11

"Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой".

Так Захарова прокомментировала заявление министра обороны Италии, в котором тот поблагодарил главу киевского режима Владимира Зеленского за то, что он якобы "нашел в себе силы бороться с коррупцией".

© Фото : МИД России
5 из 11

"К вопросу о том, что такое "привилегия" в понимании европейцев на самом деле — мыться, греться и проветривать. Как оказывается".

Захарова — в ответ на заявление на тот момент премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы — привилегия, а не право.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 11

"Дипломатия в сочетании с ВКС России творят чудеса!"

Так Захарова прокомментировала слова экс-главы МИД Италии Паоло Джентилони, который назвал чудом почти месячное соблюдение перемирия в Сирии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 11

"Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз".

Таким образом Захарова отреагировала на высказывание экс-главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможности "осадить" Лаврова и "вызвать на разговор" Путина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 11

"Логика понятная: тот, кому Санта не принесет подарок, должен четко усвоить — виноваты русские, пусть даже волки. Может, это западная зооместь за подсвинков?"

Так ответила Захарова на статью CNN, в которой говорилось о вине российских волков в гибели северных оленей в Финляндии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 11

"Надо было договорить: "А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: "Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело".

Захарова высмеяла слова Зеленского о том, что "Путиных много" — якобы один разговаривает с американцами, другой произносит речи, а третий "делает что-то другое".

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
10 из 11

Об инциденте с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону от жены Брижит на выходе из самолета:

"Подсказываю: может, это была "рука Кремля"?"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
11 из 11
Петренко отметила, что Захарова является выдающимся российским дипломатом, авторитетно представляющим позицию нашего государства на мировой арене, чьи профессионализм и эрудиция, аналитический склад ума, безупречное чувство слова и истинный патриотизм позволили стать одной из самых узнаваемых и уважаемых представительниц российской дипломатии.
"Ее непрерывные усилия, направленные на разъяснение и отстаивание внешнеполитического курса Российской Федерации, а также яркая манера выступлений, зачастую сопровождаемая острой полемикой с представителями зарубежных СМИ, позволяют Марии Владимировне не только доносить свою принципиальную позицию, но и быть услышанной как в России, так и далеко за ее пределами", - отметила Петренко.
Она добавила, что между пресс-службами Следственного комитета и МИД России выстроено эффективное и плодотворное сотрудничество.
"Наши усилия объединены единой целью, направленной на защиту прав и свобод граждан, а также ответственностью перед обществом и государством", - заключила официальный представитель СК РФ.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Захарова в день юбилея призвала дарить подарки не ей, а храму
Вчера, 09:51
 
РоссияСветлана ПетренкоМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала