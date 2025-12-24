"Я хотела ответить на вопрос: на что рассчитывал Запад, когда вводил вот эти санкционные списки? Я вам хочу сказать, они рассчитывали на одно: что мы приползем к ним с просьбой "давайте как-то отыграем...", но они все время забывают одну и ту же вещь: ползти нам исторически мешают крылья".
Мария Захарова — об антироссийских санкциях Запада.
"А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области".
Так Захарова прокомментировала заявление экс-главы МИД Великобритании о том, что Россия якобы угрожает Прибалтике.
"Двадцатый пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, покуда на ней остались русские. С нас ракета".
Такова была реакция Захаровой на действия европейской Службы внешних связей, которая разослала рекомендации избегать российских дипломатов.
"Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма".
Так официальный представитель МИД прокомментировала резолюцию Европарламента о признании России "спонсором терроризма".
"Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой".
Так Захарова прокомментировала заявление министра обороны Италии, в котором тот поблагодарил главу киевского режима Владимира Зеленского за то, что он якобы "нашел в себе силы бороться с коррупцией".
"К вопросу о том, что такое "привилегия" в понимании европейцев на самом деле — мыться, греться и проветривать. Как оказывается".
Захарова — в ответ на заявление на тот момент премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы — привилегия, а не право.
"Дипломатия в сочетании с ВКС России творят чудеса!"
Так Захарова прокомментировала слова экс-главы МИД Италии Паоло Джентилони, который назвал чудом почти месячное соблюдение перемирия в Сирии.
"Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз".
Таким образом Захарова отреагировала на высказывание экс-главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможности "осадить" Лаврова и "вызвать на разговор" Путина.
"Логика понятная: тот, кому Санта не принесет подарок, должен четко усвоить — виноваты русские, пусть даже волки. Может, это западная зооместь за подсвинков?"
Так ответила Захарова на статью CNN, в которой говорилось о вине российских волков в гибели северных оленей в Финляндии.
"Надо было договорить: "А четвертый стоит за спиной и тихо так произносит: "Кончай употреблять, у тебя выборы на носу, под которым белым-бело".
Захарова высмеяла слова Зеленского о том, что "Путиных много" — якобы один разговаривает с американцами, другой произносит речи, а третий "делает что-то другое".
Об инциденте с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону от жены Брижит на выходе из самолета:
"Подсказываю: может, это была "рука Кремля"?"
